Hoy es el pago final para los peregrinos regulares del Hajj de 2026

Jacarta – El Ministerio de Hajj y Umrah (Kemenhaj) de Indonesia recuerda que hoy martes (23/12/2025) es el último día para pagar la primera fase de las Tasas de viaje regulares para el Hajj (Bipih) 1447 H/2026 M.

Esta información fue transmitida por el Ministerio del Haj a través de un anuncio oficial en su cuenta de Instagram. El pago regular de Haji Bipih ha estado abierto desde el 24 de noviembre de 2025 y se cerrará hoy, 23 de diciembre de 2025, con un horario de servicio de 08.00 a 15.00 WIB en el Banco Receptor de Depósitos (BPS).

Esta primera etapa de pago está destinada a congregaciones con pagos diferidos, congregaciones con una cuota de salida para 2026, así como congregaciones prioritarias para personas mayores con una cuota máxima del 5 por ciento.

Peregrinos del Hajj de varios países realizan Tawaf en Masjidil Haram, Makkah, Arabia Saudita

El Ministerio del Haj enfatizó que la congregación debe cumplir con los requisitos de salud istitha’ah antes de realizar los pagos. Se recomienda a los congregantes que han sido declarados istitha’ah que completen inmediatamente el pago teniendo en cuenta que el plazo para la primera etapa finaliza hoy.

«Pedimos a las congregaciones que han completado la istitha’ah de salud que realicen los pagos inmediatamente, porque a finales de diciembre se cerrará la primera fase de pago», escribió el Ministerio del Haj en su cuenta de Instagram, citado por VIVA, el martes (23/12/2025).

El Ministerio del Haj también enfatizó que no habrá tarifas adicionales en el proceso de pago de Bipih. Hayy regular 2026 distintos a los fijados por el gobierno. Se pide al público que tenga cuidado con la información no oficial y consulte únicamente los anuncios a través del sitio web oficial. www.haji.go.id.

En cuanto al reembolso de la segunda etapa, se abrirá cuando todavía quede el resto de la cuota regular del Hajj en 2026.

El Ministerio del Haj espera que todos los peregrinos que hayan cumplido con los requisitos puedan completar el proceso de pago a tiempo para que los preparativos para la peregrinación del Haj de 2026 puedan desarrollarse sin problemas.