¡Hoy entran en vigor el Nuevo Código Procesal Penal y el Código Penal!

Jacarta – Código Penal (Código Penal) y el Código de Procedimiento Penal (Código de Procedimiento Penal) recién entrará en vigor hoy viernes 2 de enero de 2025.

El Código Penal fue convertido en ley en sesión plenaria RPD RI el 6 de diciembre de 2022. La ley fue aprobada por el séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), el 2 de enero de 2023 y entró en vigor tres años después.

Mientras tanto, el Código de Procedimiento Penal fue ratificado en la octava sesión plenaria de la Cámara de Representantes durante la segunda sesión de la sesión 2025-2026 en el Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta Central, el martes 18 de noviembre de 2025.

El presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Puan Maharani, dijo que el nuevo KUHAP aprobado entrará en vigor el 2 de enero de 2026.

«Esta ley entrará en vigor el 2 de enero de 2026», dijo Puan a los periodistas.

Mientras tanto, el gobierno garantiza la preparación agentes del orden Esperamos con interés la promulgación del nuevo Código Penal (KUHP) y Código de Procedimiento Penal (KUHAP) a principios de 2026.

Una de las medidas concretas que se están preparando es la publicación de una serie de reglamentos de aplicación para la Policía Nacional y la Fiscalía.

El viceministro de Derecho, Edward Omar Sharif Hiariej, reveló que el gobierno ha preparado tres reglamentos de implementación principales para apoyar la implementación del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal.

«Que los agentes del orden están listos y nosotros, el gobierno, hemos preparado 3 Reglamentos de Aplicación del Código Penal y tres Reglamentos de Aplicación del Código de Procedimiento Penal», dijo el hombre que se llama familiarmente Eddy al firmar un memorando de entendimiento o MoU entre la Policía Nacional y la Fiscalía General en el edificio de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Yakarta, el martes 16 de diciembre de 2025.

Eddy explicó que los tres reglamentos de implementación preparados por el gobierno incluyen el Reglamento Gubernamental sobre la Implementación del Código Penal, el Reglamento Gubernamental sobre Mecanismos de Justicia Restaurativa y el Reglamento Presidencial sobre el Sistema de Justicia Penal Basado en Tecnología de la Información.



Viceministro de Derecho (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej (centro) Foto : Captura de pantalla de Youtube del Parlamento Tp

«Estos dos están armonizados. Y mañana por la mañana discutiremos el PP sobre la Implementación del Código Penal. Para que antes del 2 de enero de 2026 se puedan implementar 6 PP o 6 Reglamentos de Ejecución del Código Penal y del Código Procesal Penal», dijo.

Subrayó que se espera que la existencia de estas regulaciones derivadas elimine las dudas del público sobre la preparación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para implementar el nuevo sistema de derecho penal.

«Junto con el nuevo Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, ya no hay duda de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no están preparados. Pero una vez más subrayo que nuestros agentes del orden están dispuestos a acoger con satisfacción el nuevo Código Penal y el Código de Procedimiento Penal», dijo.