Hoy, en un caso especial sobre la acusación de diplomas falsos solicitados por Roy Suryo Cs, ¿asistirá Jokowi?

Jacarta – Polda Metro Jaya llevará a cabo un caso especial sobre acusaciones grado FALSO El séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), lunes 15 de diciembre de 2025.

Esta agenda fue presentada por los sospechosos, incl. Roy Suryo y varios otros partidos. El partido de Jokowi confirmó que cumpliría la invitación de la policía y asistiría. grado de materia que especial.

«Asistiremos a un caso especial según la carta de invitación de la policía de Metro Jaya», dijo el abogado de Jokowi, Rivai Kusumanegara, citado el lunes 15 de diciembre de 2025.

Ex Ministro de Juventud y Deportes y experto en telemática Roy Suryo

Rivai enfatizó que el título del caso especial no es un foro para discutir la defensa de los sospechosos. Sin embargo, espera que este proceso pueda dar respuesta a varias cuestiones que se han planteado en este caso.

«La esperanza es que todos los problemas planteados por los sospechosos puedan ser resueltos y luego el caso sea inmediatamente llevado a juicio a través del fiscal», dijo.

También espera que el proceso legal posterior pueda ser abierto y transparente. El caso especial está previsto que tenga lugar a las 10.00 horas. Se involucrará una serie de elementos internos y externos de la Policía Nacional para garantizar que el proceso sea objetivo.

«Al juicio también pueden asistir los medios de comunicación y el público, para que el asunto quede claro y no enmarcado sólo por determinadas partes», afirmó Rivai.

Mientras tanto, también se confirma que Roy Suryo cs estará presente en la agenda. Así lo reveló Aziz Yanuar como abogado de Roy Suryo et al.

«Sí, asiste», dijo Aziz Yanuar.

Anteriormente se informó que el manejo del caso del presunto diploma falso del séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, estaba entrando en una nueva fase. La policía de Metro Jaya confirmó que estaba preparando un título de caso especial después de que tres sospechosos del segundo grupo presentaran una solicitud oficial a los investigadores.

«Los investigadores se están coordinando actualmente con Wasidik para preparar tiempo para llevar a cabo un caso especial», dijo a los periodistas el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Budi Hermanto, citado el sábado 29 de noviembre de 2025.

Para su información, hay ocho sospechosos en el caso del diploma falso de Jokowi, divididos en dos grupos. En el primer grupo, los sospechosos son el abogado Eggi Sudjana (ES); Kurnia Tri Rohyani (KTR); M. Rizal Fadillah (MRF); Rustam Effendi (RE); y Día de la Paz Lubis (DHL).