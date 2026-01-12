Hoy en día, toda la zona de Yakarta tiene potencial para tormentas eléctricas.

JacartaVIVA – Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) pronostica el clima en partes de DKI Yakarta Lluvia luz del lunes por la mañana hasta la tarde.

BMKG, a través de su sitio web oficial https://bmkg.go.id/, detalló que se espera que el área de DKI Yakarta por la mañana, comenzando desde el oeste de Yakarta, el centro de Yakarta, el norte de Yakarta, el este de Yakarta, el sur de Yakarta y las Mil Islas, experimente lluvias ligeras hasta iluminación.

Al inicio de la tarde, se esperan lluvias ligeras en las zonas del oeste de Yakarta, el centro de Yakarta, el norte de Yakarta, el sur de Yakarta y las Mil Islas. Mientras tanto, se pronostica que el este de Yakarta tendrá nubes espesas.

Luego, desde la tarde hasta la noche, se espera que Yakarta occidental, Yakarta central, Yakarta meridional, Yakarta oriental, Yakarta norte y las Mil Islas tengan lluvias ligeras y cielos nublados.

Se estima que la temperatura del aire de hoy en Yakarta estará en el rango mínimo de 23 a 26 grados Celsius, luego durante el día la temperatura del aire alcanzará entre 26 y 28 grados Celsius, mientras que por la noche alcanzará entre 25 y 26 grados Celsius. (Hormiga)

