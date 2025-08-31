Hoy, el ex Ministro de Religión Yaqut fue llamado por el KPK sobre la supuesta corrupción de la cuota de Hajj 2024

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) hoy, lunes (1/9/2025), convocando al ex Ministro de Religión (MENAG) YAQUT COLIL QUUUMAS como testigo en un caso de presunta corrupción para determinar la cuota y la organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

«Esperemos que la persona en cuestión esté presente», dijo el diputado interino de acción y ejecución del KPK ASEP Guntur Rahayu fue citado por Antara el lunes (1/9/2025) por la mañana.

Los peregrinos indonesios y extranjeros dirigieron un tawaf en la Gran Mezquita, Makkah

Anteriormente, el KPK anunció oficialmente el inicio de la investigación del presunto caso de corrupción el 9 de agosto de 2025. El anuncio se hizo después de que Yaqut fue interrogado en la etapa de investigación el 7 de agosto de 2025.

En el proceso, el KPK también coordinó con la Agencia de Auditoría Suprema (BPK) indonesia para calcular las pérdidas estatales. El 11 de agosto de 2025, el KPK dijo que el cálculo inicial de la pérdida de estado en este caso alcanzó más de RP1 billones. Al mismo tiempo, el KPK también evitó que tres personas viajaran al extranjero, incluido Ex ministro de religión yaqut Cholil Quyumas.

Además de la investigación de KPK, el Comité Especial (Pansus) del cuestionario del Parlamento Indonesio Hajj también destacó anteriormente una serie de irregularidades en la implementación de Hajj 2024. Uno de los puntos en el centro de atención fue la política de distribuir una cuota adicional para 20,000 perjuices del gobierno arabiano Saudi con un esquema de 50:50.

El Ministerio de Religión en ese momento estableció 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial. Esta política no se considera de acuerdo con las disposiciones del Artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula la proporción del 92 por ciento para el Hajj regular y el 8 por ciento para Hajj especial. (ENTRE)