Hoy, el cielo está en calma y las armas en silencio, dice Trump en el parlamento israelí







presidente de estados unidos Donald Trump El lunes fue recibido con un atronador aplauso y una ovación de pie por parte de los legisladores israelíes cuando llegó a una sesión especial de la Knesset tras la liberación de 20 rehenes por parte de Hamas, ese mismo día.

«Este es el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente. Después de tantos años de guerra incesante y peligros interminables, hoy los cielos están en calma, las armas están en silencio, las sirenas en silencio y el sol sale en una Tierra Santa que finalmente está en paz», dijo Trump.

Al apreciar al Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu, Trump dijo: «Quiero expresar mi gratitud a un hombre de valentía y patriotismo excepcionales cuya asociación hizo tanto para hacer posible este día trascendental. Saben, de quién estoy hablando solo hay uno: el Primer Ministro Benjamín Netanyahu».

Trump pidió a Netanyahu que se pusiera de pie mientras la Knesset estallaba en aplausos.

«Y no es fácil, quiero decirles. Quiero decirles que no es el tipo más fácil con el que tratar, pero eso es lo que lo hace grande», agregó Trump, provocando risas en la audiencia.

Mientras tanto, hablando en la Knesset antes del discurso de Trump, el Primer Ministro israelí elogió al presidente de los Estados Unidos.

«Al comienzo de la guerra, prometí traer a todos los rehenes a casa. Hoy, con la ayuda indispensable, la ayuda decidida y enfocada, la ayuda incesante del presidente Trump… y con el increíble sacrificio y coraje de los soldados de Israel, estamos cumpliendo esa promesa», dijo Netanyahu.

“Hace dos semanas, lograste hacer algo milagroso, lograste hacer algo que nadie creía que fuera posible: lograste que la mayor parte del mundo árabe, reuniste a la mayor parte del mundo, respaldara tu propuesta de liberar a los rehenes y poner fin a la guerra”, dijo, expresando su gratitud a Trump.

«He visto a muchos presidentes estadounidenses… Nunca he visto a nadie mover el mundo con tanta rapidez, decisión y resolución como nuestro amigo el presidente Donald J. Trump», añadió.

Netanyahu afirmó que la propuesta de paz de Trump pone fin a la guerra logrando todos los objetivos y abre la puerta a una expansión histórica de la paz en la región y más allá.

Dijo además: «Usted está comprometido con esta paz; yo estoy comprometido con esta paz. Juntos, señor presidente, lograremos esta paz».

