‘Howl’s Moving Castle’ regresa a los cines para Studio Ghibli Fest

El «Howl’s Moving Castle» de Hayao Miyazaki está regresando a la pantalla grande.

Como parte de Gkids y Fathom Entertainment’s Studio ghibli festla película se relanzará en los cines de todo el país del 20 al 24 de septiembre.

Lanzada en 2004, la película sigue a Sophie, una chica tranquila que trabaja en una tienda de sombreros, que encuentra su vida arrojada a la agitación cuando es literalmente barrida por un guapo pero misterioso mago llamado Howl. La vana y vengativa bruja de los desechos, celosa de su amistad, pone una maldición sobre Sophie y la convierte en una mujer de 90 años. En una búsqueda para romper el hechizo, Sophie sube a bordo del magnífico castillo en movimiento de Howl y en una nueva vida de maravilla y aventura.

La película marcó una partida para Miyazaki. Se mudó del folklore asiático y los mundos espirituales para ingresar a un universo europeo de libros de cuentos poblados por brujas y magos.

Hablar con Variedad, Akihiko yamashita Pasé casi dos años trabajando como animador supervisor en el Estudio ghibli película. Recordó haber trabajado 14 horas al día en «Howl’s Moving Castle» durante los últimos seis meses de producción, señalando que «no hubo domingos» ni «tiempo libre durante la semana».

Yamhashita explicó la colaboración con Miyazaki y dijo cómo el cineasta hizo todo él mismo. «Desde el diseño hasta los guiones gráficos, todo, lo dibuja él mismo. Y digamos que un animador clave ha dibujado algo de animación. Si no le gusta, lo cambiará y dibujará un dibujo difícil. Entonces, los animadores clave y otros animadores tienen que llevar eso a la etapa final».

Además de «Howl’s Moving Castle», Studio Ghibli Fest celebrará el 15 aniversario de «The Secret World of Arrietty».

Otras proyecciones de películas incluyen «The Boy and the Heron», que está volviendo a ingresar a los cines por primera vez desde su lanzamiento. «Howl’s Move Castle» se mostrará en versiones originales de dobladas japonesas e inglesas.

Además de la función completa, las proyecciones incluirán un clip posterior a la película de Bonus Feurs, «Explicación de CG» con el personal de Studio Gibli.

Howl’s Moving Castle Show Fechas:

Sábado 20 de septiembre (dúa del idioma inglés)

Domingo 21 de septiembre (Dub en inglés)

Lunes 22 de septiembre (idioma japonés con subtítulos)

Martes 23 de septiembre (idioma japonés con subtítulos)

Miércoles 24 de septiembre (Dub en inglés)