Howie Klein, padre y ejecutivo de Reprise Records, muere a los 77 años

Howie Kleinun veterano ejecutivo discográfico, DJ de radio y activista político que fue un alto ejecutivo en el Registros de Warner Bros. familia durante su época dorada de los años 1980 y principios de los 90, murió el miércoles después de una larga batalla contra el cáncer, según un publicación en redes sociales de su hermana. Tenía 77 años.

En particular, era el número uno de Seymour Stein. 2 en Sire Records durante la era pico del sello, una época en la que el sello tenía a todos, desde los Smiths y Depeche Mode hasta Madonna y Lou Reed en su lista, y luego fue presidente del sello Reprise de Warner de 1989 a 2001. Tuvo una presencia fuerte y vocal en los esfuerzos anticensura de la industria musical a finales de los 80 y principios de los 90 y se centró en el activismo político en sus últimos años.

Nacido en Brooklyn en 1948, Klein comenzó su carrera musical en la Universidad Stony Brook de Long Island, donde comenzó a escribir sobre música y luego los contrató para actuar en la escuela: la formidable lista de artistas que contrató a fines de la década de 1960 incluye a The Who, Jimi Hendrix, Joni Mitchell, Otis Redding, Pink Floyd, The Doors, Janis Joplin, The Grateful Dead, Tim Buckley, Jackson Browne y muchos otros. Pasó varios años viajando por Asia y Europa antes de establecerse en San Francisco en 1976. Allí, se convirtió en un popular DJ en el KSAN de la ciudad y en un firme defensor de las entonces nacientes escenas punk y alternativa, donde entrevistó a artistas como Sex Pistols, Devo, Iggy Pop, The Cramps y otros. En 1978, cofundó 415 Records, con sede en San Francisco, que lanzó sencillos y álbumes de Romeo Void, Wire Train, the Nuns, Translator y otros, varios de los cuales fueron distribuidos por sellos importantes.

Klein se mudó a Los Ángeles para unirse a Sire Records en 1987, que entonces estaba en la cima de su reinado como la meca de la música alternativa.