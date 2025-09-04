Howard Stern, Siriusxm en conversaciones de renovación; CEO de SiriusXM ‘Confiado en que llegaremos al lugar correcto’

Es Howard Stern Voy a quedarme encendido Siriusxm¿Las ondas de aire? Los ejecutivos de la compañía ciertamente quieren mantener su estrella de Marquee Talk-Radio.

SiriusXM está en medio de negociar una renovación de contrato para el presentador de radio, que ha estado en la compañía de radio satelital durante casi 20 años. En medio de rumores recientes y especulaciones de que fue «despedido» por Siriusxm, dado que su acuerdo actual está al final de 2025, Stern estaba programado para abordar el tema en su programa el 2 de septiembre, pero eso se ha pospuesto hasta el próximo lunes.

Eso señaló que Stern no había alcanzado una renovación de contrato, y los ejecutivos de SiriusXM ahora han confirmado que sus conversaciones sobre traer de vuelta «The Howard Stern Show» continúan.

Scott Greenstein, director de contenido y presidente de SiriusXM, hablando el miércoles en la Conferencia de Medios, Comunicaciones y Entretenimiento Bank of America 2025, dijo que con talento a nivel de severa, «siempre tendrá un período extendido de negociaciones».

«Entonces, Howard, durante todos estos años y hasta ahora, es una sola pieza de contenido como hemos tenido en el sentido de ser un pararrayos para obtener conciencia sobre el servicio y la publicidad y todo eso», dijo Greenstein. «Él es el mejor entrevistador que existe, punto, ya sabes, sin excrementar. Y siempre hemos tenido una serie, como todos ustedes saben, de renovaciones. Con cualquier talento a ese nivel, siempre tendrá un período prolongado de negociaciones. Hemos tenido mucha suerte en todos estos años».

Continuó Greenstein, «Nos encantaría [for Stern] quedarse. Ciertamente tiene que tener sentido, pero nos sentimos bastante bien que hayamos hecho esto antes, y veremos a dónde va «.

Jennifer Witz, CEO de SiriusXM, agregó: «Creo que ha sido fundamental para nuestra plataforma durante más de 20 años, así que estoy seguro de que llegaremos al lugar correcto».

Stern, que tiene 71 años, firmó por primera vez con Sirius en 2004 (antes de su fusión con xm), en parte para estar libre de supervisión por la FCC, que había recaudado millones de dólares en multas en estaciones de radio terrestres que llevaron su programa por presunta indecencia. «The Howard Stern Show» debutó en la emisora ​​de radio satelital en enero de 2006. Su más reciente La renovación de cinco años con SiriusXM fue firmada en 2020.

En un intento por expandir su audiencia, SiriusXM ha firmado los importantes acuerdos con podcasters en los últimos años, incluidos los pactos exclusivos de ventas y distribución con «Llame a su papá» de Alex Cooper y «Smartless» cohostado por Will Arnett, Jason Bateman y Sean Hayes. «Los podcasters están tan incentivados para hacer crecer su audiencia porque, con o sin nosotros, quieren esa audiencia para sus ventas publicitarias», dijo Greenstein. «Y a medida que miramos los datos y encontramos esos segmentos que tenemos, comenzaremos a buscar inclinarnos más en nuestros socios de contenido y talento para usar sus redes sociales como parte del marketing».

Greenstein dijo que podría haber un podcaster en el establo de Siriusxm cuyos programas tendría sentido ofrecer exclusivamente en su plataforma, «La forma en que Howard fue detrás del muro de pago de la radio gratis. Tal vez algún día habrá un podcaster que tenga una audiencia lo suficientemente grande que tenga sentido para ir detrás del muro de pago».

Witz dijo: «Siempre podría haber un juego de contenido exclusivo. Y tenemos muchos más datos sobre lo que funciona hoy y, ya sabes, podría haber una oportunidad para hacer algo nuevo allí».