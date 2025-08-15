Howard Stern cancelado? El anfitrión de SiriusXM abordará los rumores en el programa

Es Howard Stern a punto de terminar su carrera de dos décadas en Siriusxm? La popular personalidad de la radio dice que abordará los informes de que la compañía lo ha «despedido» en su programa el próximo mes.

Los rumores fueron iniciados por un informe del tabloide Sun UK, que, citando a una «intermediaria» anónima, afirmó que SiriusXM no renovaría el contrato de Stern, que expira a fines de 2025. Siriusxm ha declinado hacer comentarios.

Ahora Stern está convirtiendo la especulación del remolino en una oportunidad sintonizada. El viernes, la cuenta «The Howard Stern Show» en X publicó una promoción Dicho esto, Stern hablará sobre su futuro en SiriusXM en su programa el martes 2 de septiembre (mira el video completo a continuación).

El clip de 45 segundos comienza con citas de comentaristas de televisión que han intervenido en los rumores: «La caída de Howard Stern»; «El atleta de choque acaba de obtener sus papeles para caminar de Siriusxm»; y «La guillotina viene por Howard Stern».

Un narrador luego dice en una voz en off: «Los tabloides han hablado. Howard Stern: despedido. Cancelado». Continúa: «¿Es realmente ‘adiós booey’?» – Una referencia al productor de toda la vida del programa, Gary «Baba Booey» Dell’abate.

«El caos está girando en ‘The Howard Stern Show'», continúa el teaser. «¿Hablaron los empleados con la prensa? ¿Los escritores retienen sus mejores chistes? Nadie sabe qué está pasando, o en quién confiar». El narrador concluye: «Ahora podemos revelar todas las preguntas serán respondidas. Todas las verdades serán contadas por el único hombre que realmente en el interior: Howard Stern hablará. Martes. 2 de septiembre»

Stern ha sido durante años la personalidad de la radio mejor pagada, que se informa que ha ganado más de $ 100 millones anuales bajo su largo contrato SiriusXM. Stern firmó por primera vez con la salida de radio satelital en 2004; Su contrato actual expira a fines de 2025.

Con respecto a la especulación, Stern puede no renovar su acuerdo, el jefe de contenido de SiriusXM, Scott Greenstein, dijo en la llamada de ganancias de la compañía en abril de 2024 que si un «talento singular» opta por retirarse, «usted se le ocurre una estrategia de cuál es su demostración actual y su público objetivo y usted vería más adecuado en cualquier momento».

«Nadie fingió cuándo Johnny Carson u otros se retiraron que el nuevo grupo los reemplazaría», dijo Greenstein en una llamada de inversionista posterior. «Simplemente estaban llenando esas ranuras. Así que Howard, esperamos que continúe para siempre … Él continúa sobresaliendo, nos conciencia y todo lo demás que va con lo que hace».

Escuche la promoción «Stern Show»: