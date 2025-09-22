Howard Stern cancela Disney Plus después de que Jimmy Kimmel se suspendió

Howard Stern anunció en el episodio del 22 de septiembre de su programa de radio SiriusXM que está cancelando su suscripción de Disney+ después de que ABC suspendió «Jimmy Kimmel ¡Vivir!» Disney es la empresa matriz de la red.

«Como sabes, ABC arrojó a Jimmy [Kimmel] Fuera del aire «, dijo Stern.» No sé cuál es su plan, pero parece que podrían estar disparando zumbidos. Y luego leí a veces que no lo van a despedir. No sé. He hablado con Jimmy. No le hice estas preguntas, solo le pregunté cómo le estaba yendo personalmente. Solo sé cuándo el gobierno comienza a interferir, cuando el gobierno dice: «No estoy satisfecho contigo, así que vamos a orquestar una forma de silenciarte:» Es la dirección incorrecta para nuestro país «.

«Debería saber. He estado involucrado en algo como esto, y ahora ABC se pone en la misma posición y es desafortunado que ABC incluso tenga que estar en esta posición», continuó Stern. «No deberían tener que estar en esta posición. Yo también siento por ellos, en esto. Pero alguien tiene que dar un paso adelante y decir: ‘Oye, suficiente, no nos inclinaremos’. Ahora puede sonar estúpido, pero lo que hice esta mañana, estoy cancelando mi Disney+.

Stern es uno de los varios anfitriones de entretenimientos de alto perfil que han condenado a ABC y Disney por sacar a Kimmel del aire. Stephen Colbert Llamado la decisión «Censura descarada» para apaciguar a Donald Trump, mientras que Jimmy Fallon Expresó su deseo Para que Kimmel regrese al aire y prometió nunca dejar de hacer chistes de Trump, incluso si hay temores de que obtenga censurado «The Tonight Show».

Similar a Stern, John Oliver también dijo que Disney no debería haberse inclinado ante la FCC o la administración Trump. Oliver agregó: «Si no hemos aprendido nada más del segundo término de esta administración hasta ahora, y no creo que lo hemos hecho, es que darle al acosador el dinero de su almuerzo no lo hace desaparecer. Simplemente lo hace volver más hambre cada vez … mira, en algún momento vas a tener que dibujar una línea. Entonces, ¿por qué no lo haré aquí? Use cuatro palabras clave que no tienden a enseñarle en la escuela de negocios. No ‘lo que digas va’. Pero en cambio, la única frase que realmente puede hacer que un matón débil desaparezca.

Mira a Stern anuncia que está cancelando su suscripción de Disney+ en el video a continuación.