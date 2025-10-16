‘How to Shout’, protagonizada por Alina Tomnikov, se pondrá a la venta en Summerside

La empresa de ventas italiana Summerside Media ha llevado las ventas mundiales fuera de los territorios nórdicos al thriller psicológico finlandés “How to Shout”, protagonizado por Alina Tomnikovaquien desempeña un papel principal en la próxima serie vikinga de Amazon Prime Video “Hacha de sangre.”

Tomnikov es una actriz finlandesa emergente cuyos créditos actuales incluyen un papel principal en la serie original de Sky «Funeral for a Dog». Pronto se la verá interpretando a Greta/La Vidente en la muy esperada “Bloodaxe”, que actualmente se está filmando en Irlanda con Michael y Horatio Hirst (“Vikings”) como showrunners.

“How to Shout” es el primer largometraje de la finlandesa Josefina Rautinainen que explora temas de salud mental y trauma. En la película, Tomnikov interpreta a una superviviente de un trauma de treinta y tantos llamada Heloisa que llega a una cabaña de verano con su nuevo novio y descubre que la madre de su novio, una mujer llamada Anu, es su ex psicoterapeuta con quien Heloisa se había peleado.

La actriz y cantante finlandesa Jonna Järnefelt (“Casas abandonadas, casas vacías”) interpreta a Anu.

“’How to Shout’ es una película sobre una relación obsesiva y la dinámica de poder entre una

psicoterapeuta y paciente», dijo Rautinainen en la declaración de su directora. «A través de esta conexión humana única en el corazón de la historia, quería explorar las diferentes formas de violencia y los rastros que dejan atrás, así como la agresión, abordando estos temas con un enfoque tan humano y no violento.

perspectiva posible”.

Summerside Media, conocida por su catálogo de voces emergentes y cine de autor, adquirió los derechos fuera de los países nórdicos de la productora finlandesa Cinemanifest.

La distribución nórdica está a cargo de Nordisk Film, que ha programado el estreno finlandés de “How to Shout” a finales de este mes.

«Estamos realmente entusiasmados de gestionar las ventas internacionales de ‘How to Shout’, un sorprendente debut de un director finlandés tan prometedor», dijo la directora de Summerside Media, Francesca Manno. “Siempre hemos

Sentí una conexión especial con la industria cinematográfica finlandesa, ya que participé en el Finland Film Affair.

varias veces a lo largo de los años y representó con orgullo varios títulos finlandeses”.

Manno iniciará las ventas de “How to Shout” en el próximo festival y mercado Tallinn Black Nights y posteriormente en el AFM de Los Ángeles.