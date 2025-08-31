Houthis Houthis con respaldo de Irán agencias de alimentos y niños en Yemen







El Houthis respaldados por Irán El domingo, allanó las oficinas de las agencias de alimentos y niños de las Naciones Unidas en la capital de Yemen, deteniendo al menos a un empleado de la ONU, dijeron las autoridades, mientras los rebeldes apretan la seguridad en Sanaa tras el asesinato israelí de su primer ministro y varios miembros del gabinete.

Abeer Etefa, portavoz del Programa Mundial de Alimentos, dijo a The Associated Press que las fuerzas de seguridad allanaron las oficinas de las agencias en la capital controlada por Houthi el domingo por la mañana.

También atacaron las oficinas de UNICEF, según un Y Oficial y un funcionario hutí, que habló bajo condición de anonimato porque estaban autorizados para informar a los medios de comunicación.

Ammar Ammar, un portavoz de UNICEF, dijo que había «una situación en curso» relacionada con sus oficinas en Sanaa, sin proporcionar más detalles.

El funcionario de la ONU dijo que se perdieron contactos con varios otros empleados del PMA y UNICEF y que probablemente también fueron detenidos.

Las redadas fueron las últimas en una represión hutí de larga duración contra las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales que trabajan en áreas controladas por los rebeldes en Yemen.

Han detenido a docenas de empleados de la ONU, así como personas asociadas con grupos de ayuda, la sociedad civil y la embajada de los Estados Unidos ahora cerrada en Sanaa. La ONU suspendió sus operaciones en la fortaleza hutí de Saada en el norte de Yemen después del rebeldes detuvo a ocho empleados de la ONU en enero.

Al menos 4 ministros confirmaron asesinados en la huelga israelí

Las redadas del domingo llegaron inmediatamente al asesinato del primer ministro hutí y varios de sus Gabinete En una huelga israelí el jueves, en un golpe a los rebeldes respaldados por Irán que han lanzado ataques contra Israel y barcos en el Mar Rojo en relación con la Guerra de Israel-Hamas en la Franja de Gaza.

Entre los muertos estaban el primer ministro Ahmed Al-Rahawi, el ministro de Relaciones Exteriores, Gamal Amer, el viceprimer ministro y ministro de desarrollo local Mohammed al-Medani, el ministro de electricidad Ali Seif Hassan y el ministro de turismo Ali Al-Yafei, según dos funcionarios hutíes y las familias de las víctimas.

También asesinado había un poderoso viceministro de interiores, Abdel-Majed al-Murtada, dijeron los funcionarios hutíes.

Fueron atacados durante un «taller de rutina realizado por el gobierno para evaluar sus actividades y desempeño durante el año pasado», dijo un comunicado Houthi el sábado, dos días después de la huelga.

El ministro de Defensa, Mohamed Nasser al-Atefi, sobrevivió mientras Abdel-Karim al-Houthi, el Ministro del Interior y una de las figuras más poderosas del grupo rebelde, no asistió a la reunión del jueves, dijeron los funcionarios de Houthi.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





