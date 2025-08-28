‘House of David’ establece la fecha de lanzamiento de la temporada 2 y las fotos de primer vistazo

«Casa de David«Tiene una fecha de estreno oficial de la temporada 2 en Video de Amazon Primeque también coincide con el lanzamiento de la Proyecto Wonder Oferta de suscripción en el servicio de transmisión.

La temporada 2 de «House of David» debutará con sus dos primeros episodios el 5 de octubre exclusivamente en el Proyecto Wonder en Video Prime antes de que esté disponible para todos los suscriptores de videos principales en una fecha que se anunciará más adelante. También se han lanzado fotos de la temporada 2 de la serie Bíblica Epic y se pueden ver a continuación.

«Como madre, siempre estoy buscando excelentes películas y series de televisión para ver con los niños. Siempre estoy pidiendo recomendaciones a sus amigos, y también lo están. A partir del 5 de octubre, podemos apoyarnos en Wonder para recomendar excelentes programas nuevos», dijo Kelly Merryman Hoogstraten, CEO de Wonder Project. «Con este lanzamiento, estamos ampliando nuestra misión, incluir historias de curado para nuestra audiencia que restauran la fe en las cosas que vale la pena creer. Nos encanta que nuestra marca pueda entretener e inspirar a través de la programación que creamos, y a través de historias contadas por otros que seleccionamos».

La suscripción del Proyecto Wonder en Prime Video estará disponible en los EE. UU. Por $ 8.99/mes o $ 89.99/año.

Junto con «House of David», los títulos que estarán disponibles a través de la suscripción del Proyecto Wonder en el lanzamiento incluirán programas como: «Mr. Bean», «Party of Five», «Orgullo y prejuicio», «Sherlock», «The Conners» y «The Mysterious Benedict Society».

Los suscriptores también tendrán acceso a películas como: «American Underdog», «Dead Poets Society», «Friday Night Lights», «Jesus Revolution», «Lincoln», «My Girl», «Rudy», «The Sandlot», «La vida secreta de Walter Mitty» y «El sonido de la música». En total, la suscripción le dará al público acceso a más de 125 títulos con licencia y más de 1,000 horas de películas y series de televisión.

«La suscripción de Dream of the Wonder Project en Prime Video es hacer que sea más fácil que nunca que las familias decidan qué ver juntos», dijo Jon Erwin, fundador de Wonder Project. «Estamos muy emocionados de comenzar con el estreno de dos episodios de la segunda temporada de ‘House of David’. La reacción al programa ha sido extraordinaria. La nueva temporada es épica y emocional y no puedo esperar a que los suscriptores de Wonder sean los primeros en experimentarlo».