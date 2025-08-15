Y Ziskieun actor conocido por sus roles en «Casa de cartas«Y» Treme «, murió el 21 de julio. Tenía 80 años.

Su familia informó que Ziskie había muerto de Enfermedad cardiovascular arteriosclerótica.

Nacido en Detroit, Ziskie asistió a la U. de Michigan, donde recibió una licenciatura en inglés. Después de trabajar como equipo de equipo para un carguero de los Grandes Lagos, Ziskie se mudó a Chicago y se unió a la Comedia Second City Comedy, donde trabajó y colaboró con comediantes como John Belushi, Brian Doyle-Murray y Joe Flaherty.

En la década de 1980, Ziskie se desempeñó como suplente en el renacimiento de Broadway de «Morning’s At Seven» de Paul Osborn, luego trabajó como actor de reemplazo en la producción original de «I’m Not Rappaport» de Herb Gardner. Ziskie comenzó a trabajar en programas como «Remington Steele», «The Equalizer» y «Quantum Leap». También apareció en películas que incluyen «Aventuras en Babysitting», «OC y Stiggs», «Synecdoche, NY» y «Troop Beverly Hills».

A lo largo de su carrera, Ziskie desempeñó papeles recurrentes en espectáculos como «Treme» y «House of Cards», donde interpretó el papel del vicepresidente de los Estados Unidos. Anteriormente protagonizó la serie ABC «Zero Hour» junto a Anthony Edwards. A lo largo de la década de 2000, Ziskie hizo apariciones invitadas en espectáculos como «Gossip Girl», «Er», «Law & Order: Criminal Intent», «Elementary», «Bull» y «Blue Bloods». El actor apareció previamente en el «show de Chappelle» de Dave Chappelle en 2004.

Un ávido fotógrafo, Ziskie publicó un libro de fotos titulado «Cloud Chamber» en 2017, que destacó la fotografía de New York Street.

Le sobreviven su hermano David y su esposa Cynthia, sus sobrinos Jesse, Brett y Austin, y sus seis hijos.