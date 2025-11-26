Hotman Paris se refirió a clientes ricos pero tacaños, ¿sarcástico con Nadiem Makarim?

VIVA – Abogado famoso Hotman París Hutapea se convirtió en tema de conversación luego de hacer una declaración que desató la especulación pública. Esto sucedió poco después de que oficialmente dejara de ser abogado del ex Ministro de Educación y Cultura. Nadiem Makarimen el caso de presunta corrupción en la adquisición de computadoras portátiles Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura. La decisión de poner fin a la cooperación fue tomada por la familia de Nadiem antes del juicio en el Tribunal de Corrupción de Yakarta.

Se dice que este cambio de abogado se llevó a cabo basándose en una serie de consideraciones, incluida la opinión de que Hotman Paris tenía demasiados clientes, por lo que se consideraba incapaz de centrarse en el caso Nadiem. Sin embargo, Hotman pareció desmentir este motivo a través de una publicación en su Instagram.

Hotman París Foto : VIVA.co.id/Maha Liarosh (Bali)

«¿La mayoría de los clientes? Ja, ja», escribió Hotman Paris, citado en Instagram @hotmanparisofficial en Rabi, el 25 de noviembre de 2025.

Esta afirmación inmediatamente llamó la atención, especialmente porque Hotman luego habló sobre el carácter de los clientes que manejaba. Explicó que durante su carrera, sus clientes se dividieron en dos categorías: los que estaban en peor situación económica y necesitaban asistencia jurídica, y los conglomerados que estaban dispuestos a pagar honorarios elevados.

Para los clientes de comunidades pobres, enfatizó que nunca pidió pago. Los servicios legales se brindan pro bono como una forma de contribución a quienes buscan justicia. Mientras tanto, la segunda categoría de clientes son los empresarios ricos que no dudan en gastar grandes cantidades de dinero para conseguir la mejor defensa.

«Sólo hay dos tipos de clientes de Hotman: los gratuitos pro-bono para quienes buscan justicia y los clientes del conglomerado real. ¿Clientes ricos pero tacaños? Lo siento», subrayó.

La frase «clientes ricos pero tacaños» es la que provoca especulaciones. Muchos sospecharon que la insinuación estaba dirigida a Nadiem o su familia, considerando que el comunicado apareció justo después de que terminara su relación profesional. Aunque no mencionó el nombre directamente, cuando apareció la declaración, el público conectó a los dos.

«Esto significa que la familia de Nadeem Makarim es tacaña con los costes de los servicios de abogado.»

«Eso significa que la familia de Nadim es tacaña, hermano».

«Los clientes pro-bono son sólo para gente pobre que realmente necesita justicia, hermano, pero si el conglomerado no tiene nada gratis, está bien si los corruptos quieren ser libres jajaja».