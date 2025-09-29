Hotman Paris invita a un debate abierto para el abogado de CMNP

Yakarta, Viva – Abogado de PT MNC Asia Holding TBK Hotman París Hutapea considera el equipo legal de PT Citra Marga Nusaphala Persada TBK (CMNP) Lucas no se atreve a aceptar el desafío debate abierto.

De hecho, Hotman invitó a Lucas a debatir abiertamente transmitir en vivo podcast en cualquier lugar. Esto fue revelado por Hotman Paris en su video de carga

A través de su cuenta de Instagram el domingo 28 de septiembre de 2025. Respondiendo a la declaración de Lucas que rechazó los desafíos de la apertura del debate. Según Hotman, Lucas también fue el que acusó a su equipo unilateralmente en los medios de comunicación.

«¡Pero el que charlaba primero en los medios de comunicación unilateralmente, sí, tú! ¡No te atreves a debatir? ¡Ven en el podcast de cualquiera, siempre y cuando Live, la autoestima se ha ido si no te atreves a debatir el debate.

En el video subido por Hotman, Lucas rechazó el debate y prefirió terminar a través del juicio.

«En las redes sociales, era ruidoso que hubiera un debate abierto, ¿cómo?» Preguntó un anfitrión de Lucas en el video.

«Eso no es ético, porque así, sin reducir mi respeto por mi colega Hotman Paris, hemos comenzado el juicio en la corte central de Yakarta, hemos respondido, hemos replicado, ahora ha sido duplicado», dijo Lucas.

«Más tarde, será más elegante. También respetamos al poder judicial que tiene lugar, hay un juez. Si está en podcast, TV, que se convierte en juez, será bueno.