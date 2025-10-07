Hotman Paris gritó miles de millones de pérdidas, cayó dramáticamente debido a la política del Ministro de Finanzas Purbaya, los conglomerados se unieron al mismo destino

Yakarta, Viva – Abogado famoso, Hotman París Hutapea hizo una escena del ciberespacio, se quejó de su condición financiera personal que disminuyó debido a las políticas gubernamentales en el sector financiero.

En el video subió su cuenta personal de Instagram @HotManParisOfficial, afirmó abiertamente que sus ingresos disminuyeron bruscamente después de depósito de interés El banco cayó dramáticamente.

Dijo que la política estaba relacionada con la estrategia del Ministro de Finanzas. Purbaya Yudhi Sadewa que se considera un impacto directo en el almacenamiento de financiación grande.

«Nuestro arduo trabajo 18 horas al día ahora se reduce, hoy mi depósito es tanto como Rp53 mil millones, inicialmente el interés del depósito es del 5 por ciento por año, por el banco dijo solo 2.5 por ciento por año en el momento por tiempo hoy, por lo que mi pérdida es la mitad de mis ingresos», dijo Hotman en un video de video citado el martes 7 de octubre de 2025.

Según él, la disminución de los intereses no es solo un pequeño número en el papel, sino que realmente afecta el saldo de las finanzas personales, especialmente para los establecidos y los jubilados que dependen de los ingresos pasivos de los intereses de depósito.

Hotman Paris: Por el bien del estado, estoy dispuesto a perder

A pesar de resaltar el impacto de la política, Hotman aún enfatizó la actitud de Legowo como ciudadano que entiende las prioridades macroeconómicas.

«De hecho, su estrategia es muy pérdida para aquellos de nosotros que tenemos depósitos y también para el Congreso. Pero si es por el bien de la nación y el estado, adelante Nosotros nada que quejarse«Dijo.

En una macro, el gobierno a menudo utiliza la disminución de las tasas de depósito para fomentar el crédito barato y fortalecer el crecimiento económico. Sin embargo, desde el lado micro, esta decisión supera a grupos de personas que dependen de flores de ahorro para apoyar las necesidades de la vida.

Los jubilados, MIPYME conservadores, para los inversores que juegan seguros en depósitos ahora se ven obligados a jugar sus estrategias financieras. Con solo intereses del 2.5 por ciento, el valor real de los depósitos fue erosionado por la inflación.

Por lo tanto, es probable que Hotman Paris cambie a bancos privados con tasas de interés de depósito más altas para comprar activos rentables para la inversión

«Primero, tal vez me mude a un banco privado al igual que otros depositantes cuyos intereses son más altos, el segundo puede ser comprar según el Ministro de Finanzas, el tercero podría ser comprado por el apartamento», explicó Hotman Paris.