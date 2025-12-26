Hotman Paris derrama cestas navideñas del presidente Prabowo, el contenido conmociona al público

VIVA – No Hotman París Nuevamente se robó la atención del público. Esta vez no fue por un caso judicial ni por su glamuroso estilo de vida, sino más bien por un momento especial cuando recibió una cesta de Navidad de manos del Presidente de la República de Indonesia. Prabowo Subianto. La carga inmediatamente llamó la atención de los internautas porque el contenido del cesto se consideraba inusual.

A través de un vídeo compartido en su cuenta personal de Instagram, Hotman Paris mostró una gran cesta enviada directamente por el presidente Prabowo. Dentro había una carta oficial acompañando el regalo de Navidad. La publicación inmediatamente se volvió viral y se convirtió en un tema candente de conversación en las redes sociales. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Prabowo Subianto y Hotman Paris juegan al polo Foto : Instagram/hotmanparisoficial

En la descripción de su carga, Hotman Paris escribió una frase breve pero significativa. Calificó el regalo como un regalo de Navidad muy memorable.

«El mejor regalo de Navidad del presidente de la República de Indonesia», escribió el comunicado de Hotman Paris en Instagram, citado el viernes 26 de diciembre de 2025.

La carga, que se compartió el martes 23 de diciembre de 2025, inmediatamente despertó la curiosidad del público. Mucha gente piensa que la cesta navideña del número uno de Indonesia contendrá artículos de lujo o productos exclusivos. Sin embargo, esta sospecha quedó desmentida cuando se mostró en detalle el contenido del cesto.

En lugar de relojes caros o artículos de marca, la cesta navideña del presidente Prabowo contiene en realidad una variedad de verduras frescas crudas. Puedes ver tomates, pimientos, zanahorias, pepinos, rábanos blancos e incluso huevos de gallina cuidadosamente ordenados en el paquete. La simplicidad del contenido del cesto es lo que hace que los internautas reaccionen de diversas maneras.

La columna de comentarios de la subida de Hotman Paris se llenó inmediatamente de respuestas positivas. Muchos internautas creen que el contenido de la cesta tiene su propio significado, especialmente el mensaje sobre la importancia de un estilo de vida saludable.

«Las verduras saludables son OM (que también envió a la persona número uno en RI), así que es lo mejor».

«Lo mejor no es el regalo, sino la persona que lo envía.»

«Es un gran regalo, si tienes dinero y objetos de valor, el tío definitivamente los tendría, pero son verduras y frutas frescas».

«Me recuerda a consumir alimentos saludables».

No en vano Hotman Paris recibió esta entrega especial. Se sabe que la relación entre Hotman Paris y Prabowo Subianto existe desde hace mucho tiempo. Este famoso abogado es conocido como el abogado personal de Prabowo y a menudo se lo ve acompañándolo en varias ocasiones importantes.