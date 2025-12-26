Hotman Paris derrama cestas navideñas de Prabowo, la antigua declaración de Aura Kasih sobre los actores se vuelve viral nuevamente

VIVA – Noticias sobre Hotman París Al parecer, los lectores se dieron cuenta del derrame de las cestas navideñas del presidente Prabowo, cuyo contenido conmocionó al público. Este artículo ha logrado estar entre los más populares, especialmente en el canal Showbiz. antigua declaración Aura Kasih También se destacó la cuestión de que los actores se vuelvan virales nuevamente.

Sin mencionar el momento en que Aura Kasih estuvo en el mismo cuadro con Ridwan Kamil y Atalia en programas de televisión están en el centro de atención. Para leerlo en una página, aquí tienes un resumen de la lista de las noticias más populares del canal VIVA Showbiz, en la edición Round Up del viernes 26 de diciembre de 2025. ¡Puaj, desplázate!

Hotman Paris derrama cestas navideñas del presidente Prabowo, el contenido conmociona al público

El nombre Hotman Paris ha vuelto a robarse la atención del público. Esta vez no fue por un caso judicial ni por su glamuroso estilo de vida, sino por un momento especial cuando recibió una cesta navideña de manos del presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto. La carga inmediatamente llamó la atención de los internautas porque el contenido del cesto se consideraba inusual.

La antigua declaración de Aura Kasih sobre los actores se vuelve viral nuevamente y toca sentimientos que no se pueden prevenir

La aparición de la cuestión de una supuesta relación ilícita entre Aura Kasih y Ridwan Kamil hizo que el público volviera a rastrear la trayectoria de la vida de la cantante. Una de las cosas que se ha vuelto a destacar es la declaración de Aura Kasih sobre los actores que hizo cuando fue estrella invitada en el podcast de Deddy Corbuzier hace unos cuatro años.

El momento en el que Aura Kasih estaba en el mismo cuadro que Ridwan Kamil y Atalia en un programa de televisión fue el centro de atención.

Momento Aura Kasih con Ridwan Kamil y Atalia Praratya

La figura de Aura Kasih sigue siendo un tema de discusión pública después de que su nombre fuera vinculado a Ridwan Kamil en medio de la cuestión del divorcio del ex gobernador de Java Occidental de Atalia Praratya. A medida que crecían las especulaciones en las redes sociales, los internautas comenzaron a rastrear varios rastros digitales que se pensaba que mostraban la cercanía de Aura Kasih con Ridwan Kamil.

¡Sorpresa! Aura Kasih elige abiertamente al viudo en lugar de las palomitas de maíz si se vuelve a casar

En medio de la cuestión que arrastró su nombre como la tercera persona en la casa de Ridwan Kamil y Atalia Praratya, la atención pública se desvió hacia la confesión de Aura Kasih sobre su vida personal. Esta vez, sobre sus opiniones respecto a su compañero de vida si algún día decide volver a casarse.