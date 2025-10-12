‘Hotel Costiera’ con Jesse Williams alcanza el número 1 en Prime US

Es hora de registrarse: “Hotel costero” ha alcanzado el número 1 en Video Amazon Prime en los estados unidos

«Es un gran momento para todos nosotros», dijo Jens Richter, director ejecutivo comercial e internacional de fremantleque está vendiendo el “Hotel Costiera” con resultados alcistas.

«El apetito por este tipo de drama audaz y celeste es claro: conecta con audiencias de todo el mundo y cumple todos los requisitos para los compradores. Es un gran ejemplo de narración premium con una perspectiva y un atractivo verdaderamente globales».

El programa sigue a Daniel De Luca (ex alumno de Grey’s Anatomy) jesse williams), un ex marine estadounidense medio italiano. Daniel regresa a Italia, la tierra de su infancia, como reparador en uno de los hoteles más lujosos del mundo, ubicado en la costa de Positano.

Además de ocuparse de los problemas de los huéspedes adinerados, Daniel también está tras la pista de Alice, una de las hijas del propietario que desapareció un mes antes. Debe hacer todo lo posible para traerla a casa, pero enfrentarse a quienes secuestraron a la niña será más desafiante que cualquier problema que Daniel haya enfrentado jamás.

En una entrevista con Variedad, jesse williams admitió que “realmente amaba el [show’s] mundo.»

«Creo que realmente gravité hacia este tipo que se había comprometido completamente con algo en el ejército y se ve obligado a empezar de nuevo. También es un personaje que proviene de dos mundos. Creo que había un factor de identificación allí, como alguien que es estadounidense pero birracial en un país polarizado y auténticamente de dos mundos».

Y añadió: «En ese momento, quería pensar más en la creatividad global: pensar más allá de las fronteras de los EE. UU. siempre me pareció interesante. Fui a la escuela de cine, y esa es la lente a través de la cual veo el mundo. Ves a Fellini y aprendes sobre otros lugares, como también Corea y Japón, a través de su cine. Los estadounidenses no siempre son conocidos por su capacidad para abrirse, procesar y absorber otras culturas».

Coproducida por Amazon MGM Studios y Luca Bernabei para Lux Vide, una compañía de Fremantle, “Hotel Costiera” está filmada en inglés y dirigida por el ganador del premio Emmy Adam Bernstein y por Giacomo Martelli. Basada en una idea de Bernabei, la serie está escrita por Elena Bucaccio, Matthew Parkhill y Francesco Arlanch.

También protagonizan Maria Chiara Giannetta, Jordan Alexandra, Antonio Gerardi, Sam Haygarth, Tommaso Ragno, Amanda Campana, Pierpaolo Spollon, Alejandra Onieva y Jean-Hugues Anglade.

«Llevábamos mucho tiempo buscando una historia ambientada en la costa de Amalfi. Es donde todos sueñan con vivir: uno de los lugares más queridos de Italia. Luego surgió la idea de un ex marine estadounidense que ayuda a los huéspedes de un hotel de lujo a resolver sus problemas, y todo encajó», admitió Bucaccio, cocreador y director de drama de Lux Vide.

«De repente teníamos el género, la perspectiva y un formato sobre el que podíamos construir, gracias al apoyo inquebrantable de nuestros increíbles socios en Amazon Prime Video. ‘Hotel Costiera’ está ambientada en Italia, pero resuena perfectamente a nivel internacional, y ese es su verdadero punto fuerte. Alcanzar el número 1 en los EE. UU. en Prime Video subraya este hecho».