Hot Wheels Porsche EDICIÓN ESPECIAL PRESENTA EN INDONESIA

Yakarta, Viva – Ruedas calientesLa legendaria marca de castas de Mattel, presentando el auto de convención de ruedas calientes de 2025 en el formulario Porsche 911 Carrera Rs 3.8. El evento de lanzamiento se llevó a cabo en Lippo Mall Puri, West Yakarta, en una serie de ruedas calientes previas al evento, la Convención de Coleccionistas de Indonesia 2025 con la Modificación de Indonesia y la Expo de estilo de vida.

Este casta de 1:64 a escala parecía especial porque también se presentó una versión a escala de 1: 1 del automóvil. Este producto de edición limitada se incluye en la línea de automóviles de las ruedas calientes de Asia Pacific 2025.

Algunos países que obtienen raciones de distribución son Singapur, Malasia, Filipinas, Australia e Indonesia. En el país, el casco es solo exclusivo disponible en el evento Imx.

Este lanzamiento es al mismo tiempo un cálido para la Convención de Coleccionistas de Indonesia de las ruedas calientes 2025. La agenda principal se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre de 2025 en Ice BSD, South Tangerang.



Porsche Special Edition Hotwheels x imx

«El lanzamiento del icónico Porsche 911 con la librea ‘Hippie’ como el auto de la convención de Wheels Hot Wheels es una forma de respeto por la historia del automóvil mundial», dijo Andre Mulyadi, director del proyecto IMX y fundador de NMAA, citado Viva Automotive Jueves 21 de agosto de 2025.

Hizo hincapié en que IMX 2025 tiene como objetivo presentar una experiencia única que conecta modificaciones e íconos automotrices.

La historia de la librea hippie comenzó en 1969, cuando se confiaba en Anatole Lapine como jefe del diseñador de Porsche. Un año después, introdujo el patrón verde y púrpura en el Porsche 917, que luego fue en todo el mundo.

Aunque había cosechado los pros y los contras en el Porsche interno, el diseño recibió el pleno apoyo del patrocinador de Martini y Rossi. La participación del sorprendente auto estampado en Le Mans 1970 incluso lleva el segundo podio.

«Estamos muy orgullosos y felices porque Hot Wheels Indonesia tiene la oportunidad de proporcionar siempre lo mejor para los amigos y fanáticos de los coleccionistas», dijo Radithya Pradana, gerente asistente de marca de la categoría de niños Mattel Sea.

Agregó que la colaboración con IMX se convirtió en un momento importante que puede disfrutar por los fanáticos de CAST y automotriz.