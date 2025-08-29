Hospital Polri informó que ninguna policía murió después del 28 de agosto

Yakarta, Viva – El Hospital de Policía de Kramat Jati (RS), East Yakarta, aseguró que ningún agente de policía muriera, debido al caos durante una manifestación el jueves 28 de agosto en Yakarta.

«Hasta ahora, nadie murió en Rs polri Ambos miembros de la Policía Nacional y la comunidad. Nadie murió, todo vivió y estaba en una condición consciente «, dijo el jefe del Hospital de la Policía Nacional Brigjen Policía Prima Heru Yulih en el Hospital de Policía de Kramat Jati, East Yakarta, el viernes.



Demostración de seguridad de Apple del DPR Foto : Muelle. Policía del Metro Central de Yakarta

Prima dijo que la condición de los miembros que habían sido críticos ahora mejoraron gradualmente.

«Sí, ha mejorado. Nadie murió, claramente ningún miembro murió», dijo Prima.

Por lo tanto, las noticias que circulan relacionadas con la existencia de agentes de policía que murieron en el incidente se confirmó que era incorrecta.

Mientras tanto, el jefe de relaciones públicas del comisionado de East Yakarta Kramat Jati Police Hospital, Yoan Hendri, dijo que hasta 31 miembros de la policía resultaron heridos debido a la acción del 28 de agosto.

«Hubo 31 personas que resultaron heridas, todos los miembros, no había gente, este fue el impacto del 28 de agosto», dijo Yoan.

Anteriormente, dijo el inspector general de Kadiv Propam Polri, Abdul Karim, un oficial de policía crítico y tratado intensamente en el Hospital de Policía de Kramat Jati, después de supervisar la manifestación en Yakarta.

«Una persona es una persona, hay miembros de la Policía Nacional. (Tratados) en el Hospital Kramat Jati», dijo el inspector general de la policía de Kadiv ProPam, Abdul Karim, en RSCM, Central Yakarta.

De hecho, también hay 10 personal de la policía que resultó herido y que aún tenían que requerir más cuidados intensivos.

Anteriormente, varios elementos de estudiantes y trabajadores realizaron una manifestación frente al edificio del Parlamento desde el jueves 28 de agosto de 2025.

La acción inicial fue propicio, pero la situación comenzó a calentarse desde la tarde, por lo que la policía tuvo que repeler a las masas hasta que se dispersaron a varios puntos. (Hormiga)