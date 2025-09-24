Hospital General llora Mónica, Leslie Charleson, Jane Elliot reflexiona

No hay un ojo seco en la Capilla All Saints el jueves y el viernes «Hospital general«Episodios, mientras familiares, amigos y colegas se reúnen para honrar a la Dra. Monica Quartermaine, quien falleció pacíficamente mientras duerme la semana pasada. La emoción en la pantalla era real, Leslie Charlesonquien había dado vida a Mónica desde 1977, murió en enero a los 79 años, haciendo de estas escenas una despedida tanto para el personaje como para la actriz.

«Fue muy, muy difícil jugarla con vida cuando ya había fallecido en la vida real. Extendió el duelo porque teníamos que mantenerla viva cuando no», dice «, dice Jane Elliotquien interpreta a Tracy Quartermaine, la cuñada de Mónica. «Tuve que llorar su muerte dos veces».

Saca los tejidos, los necesitarás. El servicio conmemorativo comienza en silencio. Jason (Steve Burton), quien fue criado por Mónica, espera en la capilla para saludar a los dolientes, su dolor escrito en su rostro. Mirando la foto de Mónica, sus ojos se llenan de lágrimas. Él admite a Elizabeth (Rebecca Herbst) que lamenta la distancia que una vez mantuvo de los cuartos, pero ella le asegura que vivir en la mansión el año pasado significó el mundo para Mónica. Le encantaba tener a su hijo bajo su techo.

«Steve Burton (Jason) también estaba muy cerca con ella», dice Elliot sobre su relación con Charleson, su madre de televisión.

En la mansión de los cuartos de semilla, como se ve en el exclusivo VIDEO – Brook Lynn (Amanda Setton) le dice a Chase (Josh Swickard) que entiende por qué Tracy corrió a Atlantic City presumiblemente para evitar ir al funeral de Mónica. Brook Lynn entiende que su abuela no quiere mostrar su dolor en público, dice que todos tienen que llorar a su manera. Ned (Wally Kurth) vuelve a su propia historia complicada con Mónica y admite a Olivia (Lisa Locicero) que todavía siente su presencia en todas partes en la casa.

Slowly, the mourners arrive at the church: the Qs, Michael (Rory Gibson), Portia (Brook Kerr), Stella (Vernee Watson), Felicia (Kristina Wagner), Lucy (Lynn Herring), Lulu (Alexa Havins), Gio (Giovanni Mazza), Laura (Genie Francis) and Lois (Rena Sofer), each remembering how Monica moldeó sus vidas. Tracy mira la foto de Mónica y lucha con sus emociones. Cuando Ned agradece a Michael por saludar a todos, se entera de que Jason lo ha estado haciendo en silencio, algo que toca profundamente a Tracy, que le dice que ha hecho que su madre se sienta orgullosa.

Cuando comienza el servicio, todos los ojos se vuelven de Tracy, preocupado de que se escabulliera, incapaz de lidiar con la realidad de la muerte de Mónica. Pero ella respira estable, asiente y entra dentro de la capilla. Uno por uno, los seres queridos de Mónica comparten historias, risas mezclándose con lágrimas. Ned no sabe cómo se van sin Mónica, pero al menos hoy no tienen que hacerlo. Toma papel de su bolsillo, revelando que Mónica dejó un mensaje final para todos ellos.

La familia Quartermaine en el «Hospital General» de ABC

«Leslie dejó dos vacíos en mi vida», dice Elliot. «Ella dejó un vacío como compañero de actuación y amiga. Leslie y yo nos conocimos durante 60 años. Nos conocimos en 1965. Tenía 18 años y tenía 20 años, y estaba saliendo con un niño en una obra en la que estaba en la ciudad de Nueva York. Ella vendría al teatro los sábados y pasó el rato en mi vestidor y esperaba que lo hicieran para que hicieran un montón de shows. Experiencia compartida y cosas de las que hablar. [on ‘GH’] Solo para descubrir que debía interpretar a su cuñada «.

Stuart Damon (Alan), Leslie Charleson (Mónica), Jane Elliot (Tracy) y Jed Allan (Edward). © 2004 American Broadcasting Com

Elliot y Charleson se convirtieron en muy buenos amigos fuera del set, incluso cuando sus personajes de «GH» se discutían constantemente. Hicieron viajes juntos, tuvieron fiestas de cumpleaños el uno para el otro, y cuando Elliot se casó, Charleson le dio una boda. «Ella era una parte integral de mi vida … Es bastante difícil llorar la muerte de alguien una vez, pero luego hacerlo nuevamente. Una era obviamente la persona, y la otra era el personaje, pero en cierto punto se mezclaban. Sabes, Monica era Leslie, y Leslie era Monica. Había compartido experiencia con Monica, y había compartido experiencia con Leslie, así que me dejó Twice».

La muerte de Mónica está golpeando a Tracy especialmente duro. Cuando Tracy fue presentado en el programa, su hermano Alan ya estaba casado con Mónica, a quien Tracy pensó que estaba debajo de él en estatura y en su lugar en la sociedad. Se burló y la disminuyó durante años. «Y luego todos [in Tracy’s life] Murió – Alan murió, Lila murió. Edward murió. Y Mónica y Tracy fueron los dos últimos en pie ”, explica.

«Mónica había sido la jefa del hospital, y Mónica había sido una cirujana exitosa. Mónica estaba en la junta. Y Tracy comenzó a verla como una igual. Tracy había evolucionado a lo largo de los años y era un ser humano más sustantivo y había pasado por la angustia de perder a Luke dos veces, y desarrolló una personalidad más completa. Debido a eso, podía ver el peso de Mónica y respetarse por ella por ella».

Y ahora, Tracy está sola. «Es una gran pérdida para ella. Todos sus contemporáneos se han ido. Su madre, su padre, su hermano, Luke, Gregory», dice Elliot. «Quiero decir, Monica fue.

¿Tracy podrá poner una cara valiente y compartir sus emociones profundas hablando en el servicio de Monica? «Ella es inflexible que no lo va a hacerlo, pero hay muchas personas que realmente quieren que ella lo haga», dice. «La pregunta es, ¿alguien le hará cambiar de opinión?»