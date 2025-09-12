Hospital en Bangalore crea historia: tres trasplantes de corazón en 12 horas







En una nación primero, Narayana Health realizó con éxito tres trasplantes de corazón en un hospital en solo 12 horas en su buque insignia de Narayana Health City, Bengalurú.

Esto también muestra las capacidades avanzadas del programa de insuficiencia cardíaca y trasplante de Narayana Health, que es una de las más grandes del país, que ofrece atención integral para los pacientes.

Los destinatarios, todos los hombres de unos 30 años, habían estado esperando más de un año para donantes adecuados. Habían alcanzado una etapa crítica en la que la presión pulmonar en ascenso pronto podría hacerlos inelegibles para el trasplante.

«Este hito subraya no solo la excelencia médica de nuestro trasplante Equipo, pero también el papel crítico del apoyo público, la coordinación oportuna y la noble decisión de las familias de los donantes «, dijo el Dr. Varun Shetty, consultor senior cardíaco.

