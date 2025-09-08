Horrorizado, Verdonk destruye al oponente en 1 ronda en kickboxing

Tokio, vivo – Atletas holandeses de ascendencia indonesia, Darryl aburridoApareciendo feroz en el mundo K-1 Max 2025. Derrotó al luchador de Kirguistán, Nurtilek Zhalynbekov, en solo una ronda en el segundo gimnasio de Yoyogi en Tokio, Japón, 7 de septiembre de 2025.

La pelea terminó rápidamente después de que Darryl dejó caer con éxito a su oponente tres veces. Según las reglas kickboxingLa condición hizo que el árbitro detuviera el partido y declaró a Darryl como el ganador. Esta victoria también lo pasó a los cuartos de final del mundo K-1 Max 2025.

Darry luchó en la clase Super Welter de 70 kg. Pudo ganar en 2 minutos 18 segundos.

Curiosamente, Darryl Verdonk es un hermano de Calvin VerdonkMainstay izquierdo hacia atrás Equipo nacional indonesio. Si Calvin brilla en la parrilla, Darryl eligió un camino diferente al seguir el mundo de las artes marciales.

Aunque diferentes campos, ambos muestran logros orgullosos. Darryl ha trabajado durante mucho tiempo como kickboxer profesional en los Países Bajos y forjó varios registros de brillante victoria.

Este último logro está recaudando cada vez más su nombre en el ámbito internacional, además de enorgullecerse del público indonesio. Además, la sangre indonesia que fluye en Darryl lo hace inseparable desde la atención de los amantes de los deportes del país.