¡Horrorizado! Oficial de parques asesinado por un camión cerca de la puerta de Ancol, conductor de Micro Sleep

Jacarta – Un camión con remolque atropelló a un agente del Departamento de Parques y Silvicultura de la ciudad de iniciales PS. Como resultado de este incidente, víctima fallecido.

El incidente ocurrió en Jalan Ketel Raya Timur, cerca de la Puerta del Carnaval. ancolPademangan, norte de Yakarta, el viernes 28 de noviembre de 2025. Así lo reveló el Jefe de la Unidad (Kanit) Accidente Tráfico (accidentes de tráfico) Policía metropolitana del norte de Yakarta, comisionado adjunto de policía Edy Wibowo.

«La víctima es un hombre que sufrió lesiones internas como resultado de un accidente y murió en el lugar alrededor de las 10:00 am», dijo.

Actualmente, los agentes están investigando un accidente en el que se ha visto implicado el conductor de un camión con remolque, de iniciales MAH, que transportaba un camión con matrícula B 9819 UEJ.

Los agentes han llevado a cabo una investigación de la escena del crimen (TKP) para revelar la causa del accidente. «Aún en proceso de investigación», dijo.

Según el testimonio de los testigos, este incidente ocurrió cuando el conductor de MAH conducía el camión de oeste a este.

Mientras estaba cerca de la puerta del Carnaval de Ancol, el conductor supuestamente experimentó un «micro sueño» o somnolencia que hizo que el automóvil perdiera el control.

El auto chocó contra la acera y atropelló a la víctima que se encontraba en cuclillas en el lugar limpiando plantas. «La víctima murió inmediatamente en el lugar», dijo. (Hormiga)