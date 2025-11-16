¡Horrorizado! Los segundos en los que un coche atropelló a un niño que jugaba en el este de Yakarta, afortunadamente no murió

Jacarta – Los residentes de Cipinang Besar, al este de Yakarta, quedaron impactados por un video que muestra los segundos de un móvil golpear cuatro hijos medianos jugar en la esquina de la carretera del pueblo.

Lea también: Los coches europeos y americanos sólo representan el 1 por ciento, pero son un símbolo de prestigio



La grabación se volvió viral luego de ser subida a la cuenta de Instagram @kabar.Yakarta Oriental el miércoles 12 de noviembre de 2025. En el vídeo podéis ver el niño en medio de cuclillas mientras jugaban juntos en la esquina.

La situación parecía tranquila hasta que un coche negro apareció en dirección opuesta. A pesar de que la velocidad era lenta, el auto golpeó a los niños que no se dieron cuenta de que el vehículo se acercaba.

Lea también: Más popular: BYD Atto 1 domina el mercado, los automóviles coreanos son lentos y los productos locales son lentos



«En segundos, un coche atropelló a niños que jugaban en la zona de Cipinang Besar, en el este de Yakarta», cita la cuenta el domingo 16 de noviembre de 2025.

Lea también: Mercado ajustado, los automóviles coreanos sólo obtienen el 2 por ciento de las ventas nacionales totales



Al respecto, el jefe de la Subdirección de Desarrollo y Aplicación de la Ley de la Dirección de Tráfico de la Policía de Metro Jaya, el comisionado adjunto de policía Ojo Ruslani, dijo que el conductor con las iniciales PW admitió que no vio a ningún niño en la esquina porque estaban en cuclillas.

«Cuando el conductor giró, no vio a ningún niño», dijo Ojo cuando fue confirmado, el domingo 16 de noviembre de 2025.

Como consecuencia del accidente, dos niños sufrieron abrasiones y laceraciones en las piernas y la cabeza. Ambos recibieron tratamiento en el Hospital Persahabatan, en el este de Yakarta, antes de que finalmente se les permitiera regresar a casa.

La Unidad de Servicio Comunitario de Accidentes de Tráfico (Yanmas Laka) Equipo III Unidad de Tráfico (Satlantas) de la Policía Metropolitana del Este de Yakarta, luego llevó a cabo el manejo y la mediación entre la familia de la víctima y el conductor. El proceso fue propicio porque se dice que PW es directamente responsable del incidente.

«Los niños fueron dados de alta del hospital una vez finalizadas las deliberaciones», afirmó de nuevo.

La policía recordó a los padres que estén más alerta cuando los niños jueguen en las calles del vecindario, y se pidió a los conductores que tengan mucho cuidado al pasar por áreas residenciales densamente pobladas que tienen muchas esquinas estrechas.