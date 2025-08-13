Horrorizado, la peligrosa celebración del jugador del equipo nacional del U-17 indonesio fue sumido como 3 metros

VIVA – Acción del delantero Equipo nacional Indonesia U-17, Medir firjatullahDe repente viral en las redes sociales. El delantero de 16 años cayó unos 3 metros de profundidad mientras celebraba un gol contra Tayikistán sub-17 en Copa de independencia 2025, estadio principal de Sumatra North, deli serdang, martes 12 de agosto de 2025.

El objetivo de Mierza fue creado en el minuto 34, trayendo a Indonesia un tiempo. Después de irrumpir en la meta del oponente, el jugador de Persik Kediri corrió hacia los stands detrás de la portería para celebrar el gol.

Inicialmente, Mierza saltó con éxito sobre la cerca de la meta. Sin embargo, al tratar de saltar la segunda cerca frente a las gradas, en realidad desapareció del centro de atención de la cámara de transmisión directa.

La circulación del video mostró que Mierza resultó caer en la zanja limitante entre la cerca del estadio y la cerca de la tribuna. Supuestamente, no estaba al tanto de la trinchera.

Mierza parecía sorprendida y estaba sentada para regular su aliento. Sus compañeros de equipo, Eizar Jacob y Zahaby Gholy, que estaban justo detrás, solo pudieron presenciar el momento de Nyungsep. Afortunadamente, Mierza no sufrió heridas e inmediatamente aumentó.

Un mayordomo había corrido para ayudar, pero Mierza se puso de pie y regresó al campo. Incluso tuvo tiempo de continuar la celebración de un gol con Evandra Florast.

Mierza continuó jugando hasta que terminó la primera mitad, antes de ser sacada por el entrenador Nova Arianto en la segunda mitad. El partido de Indonesia vs Tayikistán U-17 finalmente terminó en un empate 2-2. Además, Garuda Muda se enfrentará a Uzbekistán el viernes 15 de agosto de 2025.