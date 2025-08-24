Horrorizado, esta es la línea de leyendas del Real Madrid vs Barcelona en Choque de Leyendas en Sugbk, está Luis Milla a Pepe

VIVA – rivalidad de eterna eterna entre Real Madrid Y Barcelona será presentado de nuevo. Pero esta vez no fue en el Santiago Bernabéu o Camp Nou, sino en el estadio principal de Bung Karno (GBK), Senayan, Yakarta.

Leer también: Resultados completos: Manchester City y AC Milan Tumbang, Barcelona ganó dramáticamente



El partido titulado Clash of Legends: Real Madrid vs Barcelona Legends se llevará a cabo el 27 de septiembre de 2025 y listos para entretener a los amantes del fútbol.

Este partido especial reunirá a la leyenda del mundo que había sido un ícono en la escena europea. Regresaron al campo para generar nostalgia El Clásico, un duelo que siempre estaba lleno de prestigio.

Leer también: Incrito el fútbol mundial, la FIFA debe pagar Rp1.2 billones al ex centrocampista del Real Madrid después de perder en el juicio



El evento histórico titulado Clash of Legends fue promovido por Entertainment Compuesta, MPRO International y Dewa United. Los tres están comprometidos a presentar espectros de clase mundial para el público indonesio.

Choque de leyendas no es solo un partido amistoso. Más que eso, esta es una reunión de dos grandes filosofías del fútbol: Barcelona con un juego de técnica completo, y Real Madrid con un estilo de determinación y un personaje fuerte.

Leer también: Financiero crítico, Barcelona lanzó a los jugadores favoritos Hansi Flick



Se cree que la atmósfera de El Clásico se siente nuevamente en GBK. Las leyendas están listas para activar momentos mágicos que solo se pueden presenciar a través de la pantalla.

Los fanáticos también tuvieron la oportunidad de ver de primera mano los grandes nombres que habían levantado el trofeo de la Liga de Campeones, Laliga, a otros prestigiosos títulos internacionales.

«Esta es una oportunidad rara para los fanáticos en Indonesia para presenciar a las estrellas que han sido sus ídolos en el pasado. Más que entretenimiento, este evento es un recordatorio de cómo el fútbol puede unir las emociones y el orgullo en un campo», dijo Reza Subekti, CEO de compuestos de entretenimiento.

El equipo del Real Madrid Legends ha sido preparado para aparecer en Yakarta. Las filas de la ex estrella de Los Blancos estarán presentes para despertar la memoria de gloria en la parrilla.

En la posición de portero, están Kiko Casilla y Pedro Conmaras. Las líneas de defensa están habitadas por nombres difíciles como Iván Campo, Raúl Bravo, Pepeprincipal Fernando Sanz.

El sector medio no es menos llamativo. Luis Milla Y Christian Karembeu ocupará un puesto de mediocampo defensivo. La creatividad del centro del campo está dirigida por el maestro Clarence Seedorf.

Madrid Legends Wings también está llena de estrellas. Están José Emilio Amavisca, Steve McManaman y, por supuesto, el ícono del mundo del fútbol, ​​Luís Figo.

Aun así, esta lista de jugadores sigue siendo temporal. El promotor aseguró que habría otros grandes nombres que se anunciaron inmediatamente para completar el equipo de leyendas del Real Madrid.

Con la fila de la leyenda del mundo, se cree que el choque de leyendas es un espectáculo espectacular que los amantes del fútbol indonesios no deberían extrañar.

El siguiente es la alineación del Real Madrid en Choque de Leyendas:

Kiko Casilla – GK (Fransisco «Kiko» Cortés Casilla)

Pedro Contreras – GK (Pedro Contreras Gonzales)

Iván Campo – Centro de regreso (Iván Campo Ramos)

Raúl Bravo – Izquierda (Raúl Bravo Sanfélix)

Pepe – Center Back (Kepler Laveran de Lima Ferreira)

Fernando Sanz – Defensor Central (Fernando Sanz Durán)

Luis Milla – Centro defensivo (Luis Milla Aspas)

Christian Karembeu – Medio de campo defensivo (Christian Lali Kakeu)

Clarence Seedorf – Midfielder (Clarence Clyde Seedorf)

José Emilio Amavisca – extremo izquierdo (José Emilio Amavisca Gárate)

Steve McManaman – extremo (Steve McManaman)

Luís Figo – extremo (Luís Filipe Madeira Caeiro Figo)