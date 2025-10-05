Horrorizado, el video del accidente de Segundos de Marc Márquez en MotoGP Mandalika 2025

VIVA – El destino desafortunado aún no se ha alejado de Marc Márquez Cada vez que te bajas en el circuito de Mandalika, Lombok, West Nusa Tenggara. Desde el evento Motogp Mandalika se celebró por primera vez, el campeón mundial de 2025 parecía nunca estar separado de la sombra de la maldición.

Leer también: Casi ganado en la carrera de Sprint, Alex y Fermin estarán en la carrera principal de MotoGP Indonesia 2025



La amarga historia se repitió en la carrera principal, domingo 5 de octubre de 2025, cuando Márquez no pudo tocar nuevamente la línea de meta.

En la temporada de debut MotoGP MandalikaMárquez tuvo que irse más rápido después de tener un accidente severo en la sesión de calificación. Como resultado del incidente, incluso tuvo una visión y ausencia de la carrera principal.

Leer también: La maldición de Mandalika a Marc Márquez continúa



La siguiente temporada, se repitió una historia similar. El español cayó nuevamente y no pudo terminar la carrera.

Leer también: ¡En curso! Horario de televisión y enlace de transmisión en vivo MotoGP Mandalika 2025



La temporada pasada, cuando estaba montando un GP23 de Desmosedici, la suerte no estaba a favor. La moto que conducía tenía problemas técnicos y lo obligó a retirarse de la carrera.

Este año, Márquez parece no hacer las paces con la pista de Mandalika. No pudo penetrar en la sesión de calificación (Q2) y tuvo que comenzar desde la novena posición.

La mala suerte no se ha detenido allí. En la sesión de sprint, Márquez fue sentenciado a una penalización de lápiz larga debido a un incidente con rins de Álex en la primera vuelta. Había sido disperso a la posición 13, mostró la mentalidad de campeón al aumentar y cerrar la carrera entre los seis primeros.

Pero la esperanza de mejorar sus malos registros en la carrera principal en realidad desapareció más rápido. Solo entrando en la primera vuelta, Márquez estuvo involucrado en un bulto con Marco Bezzecchi hasta que ambos se cayeron en la pista.

La bandera amarilla se levantó inmediatamente en el sector dos. Márquez y Bezzecchi fueron rebotados en el área de grava y no pudieron continuar la carrera.

De hecho, antes de que comenzara la carrera, Márquez se había apuntado a terminar entre los cinco primeros. Pero el destino dijo de manera diferente. La maldición de Mandalika parece ser reacia a terminar por el «Alien Baby».

Mientras tanto, hasta la mitad de la carrera, la posición principal todavía estaba controlada por Fermin Aldeguer, seguido de Pedro Acosta y Luca Marini que cerraron los tres primeros.

Algunos otros jinetes principales también han caído primero, incluidos Francesco Bagnaia, Joan Mir y Maverick Vinales.

Mandalika nuevamente fue testigo de que el hermoso camino en la costa de Lombok no solo exigía velocidad, sino también resistencia y suerte. Y para Marc Márquez, al parecer, la maldición aún no está completamente elevada.