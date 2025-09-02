Horrorizado, el sospechoso estudiante anarquista de Hasut cuando la manifestación fue apodada ‘profesor’ debido a la enseñanza de cómo hacer Molotov

Yakarta, Viva – Uno de los seis sospechosos de acción anarquista manifestación que tuvo lugar desde el 25 de agosto de 2025, llamó a la policía como un extensor de cómo hacerlo proseperar molotov para la demostración.

Leer también: ¡6 personas se convirtieron en sospechosos de estudiantes anarquistas durante la manifestación! Hay activistas, Admin Ig a Molotov Courier



Él es el hombre con el rap inicial. La policía revela a la persona preocupada tutorial Haga que Molotov publique por RAP en su cuenta de redes sociales.

«Su papel es un tutorial sobre cómo hacer bombas Molotov y también actúa o actúa como coordinador del Molotov Bomb Courier en el campo», dijo el jefe de relaciones públicas Polda Metro JayaComisionado de policía Ade Ary Syam IndradiMartes 2 de septiembre de 2025.

Leer también: La policía regional de Java Central se asegura de que los estudiantes de Unnes murieron en un accidente





Metro Jaya Policía Anti Anarquista Fuerza de trabajo

Mientras tanto, el Jefe de la Dirección de Seguridad del Estado de Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta, el Comisionado de Policía Gilang Prasetya agregó, el RAP fue arrestado a partir de los hallazgos de varios grupos de WhatsApp (WAG).

Leer también: La universidad de la cuenta invita a dañar durante la manifestación, el administrador Ig @gejayan llama a ser sospechoso y arrestado



En el Wag encontró una manera de hacer Molotov. Se dijo que Rap revelaba la composición a los elementos necesarios para hacer Molotov. Para este asunto, la policía dijo que el rap fue llamado profesor.

«Hicimos un arresto de los perpetradores que llevaron a cabo el tutorial, encontramos a la persona preocupada como coordinadora de los puntos de bomba Molotov tomados. Doblada como profesor R», dijo Gilang.

Anteriormente informó, un total de seis personas fueron nombrados sospechosos en acciones anarquistas durante la manifestación que tuvo lugar desde el 25 de agosto de 2025.

«Hay seis sospechosos que hemos nombrado y actualmente estamos siendo llevados a cabo o en la etapa de examen como sospechosos», dijo el Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de Policía Ade Ary Syam Indradi, martes 2 de septiembre de 2025.

Los seis son Director Ejecutivo de la Fundación Lokataru de DMR alias, Delpedro Marhaen, luego el personal de la Sra. Alias ​​Lokataru, Mujaffar Salim, luego SH alias Syahdan Husein, quien es el administrador Instagram @gejayanmemang. Luego están Ka, Rap y FL alias Figha que son mujeres.