¡Horrorizado! El marido que quemó a su esposa en Jatinegara una vez atacó a soldados del TNI y se enojó al dañar el carrito de gachas

Jacarta – Un hombre llamado Yance alias AA que quemó viva a su propia esposa, CAU (24), aparentemente fue encarcelado por conspirar contra soldados TNI. Ahora vuelve a actuar: quema a su propia esposa, CAU (24), sólo porque le asaltaron unos celos ciegos.

«Para el sospechoso YPT alias A, de 26 años, reincidente en el caso de golpizas a miembros del TNI, condenado a seis meses de prisión», dijo el jefe de la Subunidad 1 de Delitos Generales de la Policía Metropolitana del Este de Yakarta, Ipda Robby Sidiq, el jueves 23 de octubre de 2025.

Al parecer, la brutal acción de Yance no fue la primera. En 2024, causó revuelo porque hizo un alboroto con un machete y dañó el carrito de un vendedor de gachas de judías verdes en la zona de Otista, al este de Yakarta.

«El perpetrador se emocionó con la víctima por comprar gachas porque estaba borracho. El perpetrador intentó cortar a la víctima con un arma afilada, pero fue bloqueado por los residentes y sus amigos y al final solo dañó el carro», dijo Robby.

Después del incidente, Yance se escapó y estuvo en la lista de buscados (DPO) durante casi un año. La policía finalmente logró arrestarlo en la zona de Bekasi después del incidente en el que quemaron a su esposa.

Para su información, un hombre presuntamente quemó a su esposa en Jalan Otista Raya, Bidara Cina, JatinegaraEste de Yakarta. El incidente ocurrió el lunes 13 de octubre de 2025.

«El perpetrador todavía está siendo perseguido», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Este de Yakarta, el comisionado adjunto de policía Dicky Fertoffan, el miércoles 15 de octubre de 2025.

La víctima tenía las iniciales CAU (24). La víctima continúa siendo atendida en el Hospital Hermina Jatinegara, sufriendo heridas. bacar quien sufrió. Su grupo visitó el lugar del incidente e interrogó a varios testigos.

Después de una investigación más exhaustiva, resultó que el autor estaba prófugo desde el año pasado. El jefe de la Unidad de Protección de Mujeres y Niños (PPA) de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, el comisionado adjunto de policía Sri Yatmini, reveló que Yance no es nuevo en el radar policial.

Está en la lista de personas buscadas (DPO) desde 2024 por el caso de la destrucción de un carro de gachas de pollo. La víctima de la CUA incluso ayudó a ocultar a su marido cuando la policía lo persiguió el año pasado.

«Este es el DPO Yance que quemó a su esposa. Mientras tanto, también buscamos a su esposa que fue quemada porque escondía a su marido», dijo Sri a los periodistas el jueves 16 de octubre de 2025.