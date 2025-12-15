¡Horrorizado! El equipo masculino de waterpolo de Indonesia vence a Filipinas 28-3 en el partido inaugural de los SEA Games 2025

Bangkok, LARGA VIDA -Tim polo aire Los hombres indonesios comenzaron su trabajo en el evento. Juegos del MAR 2025 al conseguir una gran victoria contra Filipinas en el campus de Rangsit de la Universidad de Thammsat, Tailandia, el lunes 15 de diciembre a las 11:00, hora de Bangkok.

Lea también: ¡Gacor! El equipo indonesio de canoa y kayak cierra los SEA Games 2025 con 13 medallas



El dominio de Rezza Auditya Putra y sus amigos ha sido visible desde que comenzó la primera ronda del partido. El equipo masculino de waterpolo de Indonesia pisó inmediatamente el acelerador dejando atrás a Filipinas por 10 a 1.

Al entrar en la segunda mitad, la apariencia de Indonesia se volvió cada vez más segura. Así lo demostró la ventaja de 16 a 1 de los rojiblancos sobre Filipinas, que también cerró la mitad del partido.

Lea también: La misión casi imposible de la selección nacional femenina de Indonesia en la carrera por el bronce en los SEA Games 2025



El equipo masculino de waterpolo de Indonesia realmente quiere aprovechar al máximo el primer partido para conseguir goles de Filipinas. Los jugadores de polo masculino de Indonesia se turnaron para anotar goles para cerrar el partido contra Filipinas con un marcador final de 28 – 3.

El entrenador del equipo masculino de waterpolo de Indonesia, Rangga Wisnu Wardhana, admitió que estaba satisfecho con la actuación de su equipo en el primer partido de los Sea Games 2025.

Lea también: Bung Towel está furioso porque a Indra Sjafri se le sigue dando la oportunidad de entrenar a la selección nacional de Indonesia: ¡Como si no hubiera otro entrenador!



«Estoy feliz de ver jugar a los niños, según las instrucciones y la estrategia de juego que hemos entrenado. Contra Malasia, esperamos que el equipo pueda mantener el juego como hoy, centrándose en sí mismos», dijo Rangga.



Equipo de waterpolo masculino Indonesia vs Filipinas

Mientras tanto, el capitán del equipo masculino de waterpolo de Indonesia, Rezza Auditya Putra, quien una vez llevó al equipo de waterpolo de Indonesia a ganar el oro en los Sea Games de 2019, pidió a su equipo que mantuviera un buen patrón de juego como cuando jugaron contra Filipinas.

«El gran resultado es una ventaja, porque el equipo jugó según la estrategia que se discutió anoche. Esperemos que el equipo también pueda cuidarse y ayudarse mutuamente y permanecer unidos para el primer partido», explicó Rezza.

Con una gran victoria contra Filipinas, el equipo de waterpolo de Indonesia tiene cada vez más confianza para el segundo partido contra Malasia el 17 de diciembre en el campus Rangsit de la Universidad de Thammsat, Tailandia, el miércoles 17 de diciembre a las 9:00 hora de Bangkok.