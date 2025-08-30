Horrorizado, Calvin Verdonk duele con Dembele y Kvaratskhelia en la Ligue 1

VIVA – Carrera Calvin Verdonk se subirán de nivel. Se rumorea que el equipo nacional indonesio izquierdo está probando los rigores de la competencia de la Ligue 1 francesa después de Nij nijmegen recibir una oferta Lille.

Verdonk ha sido un pilar de NEC desde 2021, inicialmente un préstamo de Famalicao antes de finalmente ser incautado en 2022.

Desde entonces, era insustituible en el lado izquierdo de la defensa. Sus notas fueron impresionantes: 164 partidos, ocho goles y nueve asistencias, las nueve de las cuales mostraron no solo defensores.

Fue un rendimiento consistente que hizo que Lille se haya dado de un vistazo. El experto en transferencia europeo, Fabrizio Romano, incluso ha confirmado este movimiento a través de su cuenta personal X.

«Exclusivo: Lille aprobó un acuerdo para reclutar a Calvin Verdonk de NEC con un paquete de 3 millones de euros, todo se ha completado», escribió Romano.

Según Romano, el próximo duelo NEC será un partido de despedida de Verdonk. Después de eso, inmediatamente voló a Francia para pruebas médicas.

Para el público de fútbol indonesio, esta transferencia es una gran noticia. Porque, por primera vez, Verdonk sentirá la atmósfera de la Ligue 1, una competencia habitada por muchas estrellas de clase mundial.

Nombres famosos como Ousmane DembeleKhvicha Kvaarskhelia, hasta Vitinha Ya estoy esperando en el campo. De hecho, Verdonk también tiene la oportunidad de competir de inmediato con las estrategias contra el gigante europeo, Paris Saint-Germain.

No es sorprendente que este movimiento fue promocionado como un gran salto de carrera para el defensor de descendencia holandés. Además de traer el nombre fragante de Indonesia, Verdonk también tiene el desafío de demostrar su valía en un nivel superior.