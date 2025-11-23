¡Horrorizado! Borneo FC registra 11 victorias consecutivas, ¿quién será la próxima víctima?

Samarinda, VIVA – Borneo FC está en su desempeño más feroz en Superliga esta temporada. El equipo apodado Pesut Etam registró un récord extraordinario al lograr 11 victorias consecutivas en todas las competiciones. Esta tendencia positiva confirma aún más su dominio como uno de los equipos más consistentes del fútbol indonesio actual.

En el último partido, el Borneo FC volvió a demostrar su fuerza tras la conquista Madura unida con un marcador de 1-0. Esta estrecha pero importante victoria no sólo mantuvo el impulso, sino que también amplió su cada vez más imparable racha ganadora.

Este récord es también una de las rachas ganadoras más largas en la historia de la Liga de Indonesia. La estabilidad del juego, la agudeza de la primera línea y una defensa difícil de penetrar es la combinación perfecta que tiene el Borneo FC esta temporada. Los jugadores se mostraron llenos de confianza y la estrategia del técnico resultó eficaz ante varios personajes contrarios.

Notas de la racha de victorias del Borneo FC

1. Borneo FC 1-0 Bhayangkara FC

2. PSBS Biak 0-1 Borneo FC

3. Borneo FC – Persijap Jepara 3-1

4. PSIM Yogyakarta 1-3 Borneo FC

5. Borneo FC 1-0 Persis Solo

6. Borneo FC 3-1 Persija Yakarta

7. Borneo FC – Persik 2-0

8. Arema FC 1-3 Borneo FC

9. Borneo FC – Dewa United 4-0

10. Semen Padang FC 0-2 Borneo FC

11. Borneo FC 1-0 Madura United

Consistencia aterradora

No sólo ganaron, sino que el Borneo FC también pareció dominar. Pudieron vencer a varios equipos de la Liga 1, desde equipos de mitad de tabla hasta equipos conocidos por ser sólidos en defensa. En estos 11 partidos, Pesut Etam anotó un total de 24 goles y sólo recibió 4 goles, las mejores estadísticas defensivas en lo que va de temporada.



Jugadores del Borneo FC Foto : FOTO DE ANTARA/M RISYAL HIDAYAT

Curiosamente, la victoria no sólo se consigue en los partidos en casa, sino también fuera de casa, lo que suele ser un desafío difícil para los equipos indonesios.

¿Quién es la próxima víctima?

Con una tendencia ganadora tan impresionante, surge una gran pregunta: ¿Quién puede detener al Borneo FC?

¿Tienen grandes equipos como Bali United, PSM Makassar o incluso competidores sorpresa como PSIS Semarang la oportunidad de batir este récord fenomenal?