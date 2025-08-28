¡Horror! Los estudiantes de la estación de Tanah Abang fueron atrapados con 9 flechas, supuestamente queriendo infiltrarse en manifestaciones laborales en el DPR

Yakarta, Viva – La policía nuevamente aseguró docenas alumno quien supuestamente quería unirse a la manifestación obrero Frente al edificio DPR/MPR RI, jueves 28 de agosto de 2025.

Leer también: ¡Demostración laborista senayan! Los vehículos a Slipi se desvían a esta carretera, Transjakarta ingresó a la carretera de peaje



División de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado Senior de Lolisi Ade Ary Syam Indradidice hasta 53 estudiantes asegurado Desde alrededor de la estación de Palmerah. No solo eso, otro estudiante fue arrestado en la estación de Tanah Abang porque fue encontrado con nueve arco.

«Desde la estación de Palmerah, 53 estudiantes fueron asegurados, y un estudiante en Tanah Abang trajo nueve flechas», dijo Ade Ary.

Leer también: Docenas de jóvenes fueron asegurados en la estación de Palmerah supuestamente queriendo participar en la manifestación, el equipaje y el grupo WA me hicieron horrorizar



En la actualidad, todos los estudiantes han sido asegurados a la estación de policía para someterse a un examen más detallado. La policía también exploró la acusación de si realmente tenían la intención de hacer disturbios en las acciones de los trabajadores en Senayan.

El ex jefe de policía del metro del sur de Yakarta enfatizó que su partido tomaría medidas firmes contra cualquiera que intentara provocar a las masas o llevar armas peligrosas en la acción de hoy.

Leer también: Inspector General ASEP EDI: El uso de gases lacrimógenos en la demostración laboral debe ser mi orden directo



«La seguridad de la comunidad es una prioridad. Nadie debería usar las acciones de los trabajadores para causar problemas», dijo.

Previamente informado, había un total de 120 estudiantes que estaban decididos a participar manifestación Trabajadores frente al edificio DPR/ MPR RI, asegurados por la policía. Jefe de la Policía Metropolitana de Yakarta Sub -Dept., Comisionado de Policía Ade Ary Syam Indradi, lamentó este incidente porque todavía había estudiantes que se alentó a participar en una manifestación sin permiso.

«Al menos hasta las 08.30 WIB antes, hubo informes de 120 estudiantes que fueron prevenidos, protegidos y asegurados por nuestros miembros», dijo el comisionado Ade Ary, jueves 28 de agosto de 2025.



Número de cubos Metro Polka Poolde, encuesta de Bolse Ade Ary. Foto : Viva.co.id/sherly (Tangerang)

La policía lamentó que la fiesta que expresara su opinión debería ser un grupo laborista legítimo, pero hubo estudiantes que intentaron infiltrarse en esta manifestación.

Los detalles son que la Policía del Distrito de Bekasi evita a 48 estudiantes de Indramayu, Cirebon y Bekasi. Luego, la Policía Metro de la Ciudad de Tangerang aseguró a 11 estudiantes de Serang.

Además, la Policía Metro de la Ciudad de Bekasi impidió a 29 estudiantes de Cirebon y Purwakarta. Luego, la Policía de Metro de DePok obtuvo a 7 estudiantes de DePok, y la Policía del Metro Central de Yakarta aseguró a 25 estudiantes de Indramayu y Cianjur.