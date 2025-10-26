Horror en Madhya Pradesh: jugadoras de críquet australianas acosadas y abusadas







Dos jugadoras de críquet australianas que participaban en la Copa Mundial de Críquet Femenina ICC fueron presuntamente acosadas, y una de ellas fue abusada sexualmente por un hombre que viajaba en una motocicleta en Madhya Pradesh Indore, dijo la policía el sábado.

La policía arrestó el viernes al hombre involucrado en el incidente del jueves por la mañana. El subinspector Nidhi Raghuvanshi dijo que los dos jugadores de críquet habían salido de su hotel y caminaban hacia una cafetería cuando un hombre en una motocicleta comenzó a seguirlos. Supuestamente tocó a uno de ellos de manera inapropiada y se fue, dijo.

Según FIR, el dúo contactó al oficial de seguridad de su equipo, Danny Simmons, y compartió su ubicación en vivo con él, y luego se la pasó al oficial de enlace de seguridad local. Ante esto, el equipo policial pudo llegar al lugar de inmediato. A primer informe informativo fue registrado bajo la sección 74 (uso de fuerza criminal para ultrajar la modestia de una mujer) y 78 (acoso) del Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).

Raghuvanshi dijo que un transeúnte anotó el número de motocicleta del sospechoso, por lo que el acusado, Akil Khan, fue detenido. «Khan tiene casos penales registrados anteriormente en su contra y se está llevando a cabo una investigación sobre el caso», añadió.

El Asociación de críquet de Madhya Pradesh (MPCA), en un comunicado dijo: «Ninguna mujer debería tener que soportar tal trauma, y ​​nuestros pensamientos y apoyo están con aquellos afectados por este angustioso incidente. Este desafortunado evento ha afectado profundamente a todos en MPCA, quienes aprecian los valores de respeto, seguridad y dignidad de las mujeres». “Es verdaderamente inspirador ver a los jugadores superar esta dolorosa experiencia y continuar compitiendo con valentía y determinación, llevando el orgullo de su nación sobre sus hombros en el partido contra Sudáfrica”

El secretario general del estado del Congreso de Trinamool, Kunal Ghosh, enfatizó que el incidente tuvo lugar en un parlamentario liderado por el BJP y agregó: «Escuche, esto sucede durante el gobierno del gobierno bimotor. Nos ha bajado la cabeza ante el mundo entero». Mientras tanto, el ministro de Estado, Kailash Vijayvargiya, lo calificó de vergonzoso y dijo que se deberían tomar medidas estrictas contra los involucrados. “Este es un asunto que concierne a prestigio del país y honor”.

