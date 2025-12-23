Horripilantes 13 lesiones graves en la historia de la Premier League

VIVA – Lesión Es un riesgo inseparable del fútbol, ​​especialmente en la Premier League, conocida por su alta intensidad y juego duro.

A lo largo de la historia de la competición, una serie de incidentes de lesiones han sido incluso calificados de horror y cambiaron el curso de la carrera de los jugadores. La siguiente es una lista de las peores lesiones en la historia de la Premier League y sus explicaciones:

1. Raúl Jiménez – Cráneo Roto (2020)

El delantero del Wolverhampton Wanderers sufrió una fractura de cráneo tras chocar cabezas con David Luiz ante el Arsenal. Jiménez tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia y estuvo fuera de juego durante unos ocho meses. Aunque finalmente volvió a jugar, le llevó mucho tiempo volver a encontrar su mejor rendimiento.

2. André Gómez – Fractura y Luxación de Tobillo (2019)

Esta terrible lesión se produjo tras la entrada de Son Heung-min en el partido Everton vs Tottenham. La pierna de Gomes se torció en un ángulo antinatural, dejando el estadio en silencio. Por suerte, pudo recuperarse y continuar su carrera en la élite europea.

3. Ryan Mason – Cráneo roto (2017)

Una fuerte colisión con Gary Cahill dejó a Mason con una grave lesión en la cabeza. Aunque intentó regresar, finalmente se retiró anticipadamente a la edad de 26 años. Este incidente es una de las lesiones en la cabeza más graves en la historia de la Premier League.

4. Aaron Ramsey – Fractura de pierna doble (2010)

La dura entrada de Ryan Shawcross ante el Stoke City le rompió la tibia y el peroné a Ramsey. Esta lesión marcó el comienzo de una carrera que a menudo se vio interrumpida por problemas físicos, aunque aún pudo ganar varios títulos prestigiosos.

5. Hatem Ben Arfa – Fractura de pierna doble (2010)

El centrocampista del Newcastle United sufrió una fractura de tibia y peroné tras la entrada de Nigel de Jong. La lesión casi provocó que le amputaran la pierna. Ben Arfa necesitó ocho meses para recuperarse y volver al pastoreo.

6. Eduardo da Silva – Pierna rota y tobillo dislocado (2008)

La terrible lesión de Eduardo mientras defendía al Arsenal contra el Birmingham City fue uno de los momentos más oscuros de la Premier League. Los huesos de sus piernas eran visibles sobresaliendo de sus calcetines. Nunca volvió a su mejor rendimiento después de esta lesión.

7. Petr Cech – Cráneo agrietado (2006)

El choque con Stephen Hunt significó que Cech tuvo que someterse a una cirugía de cabeza de emergencia. Desde entonces, siempre apareció con protector de cabeza hasta su retiro. Esta lesión casi acaba con la carrera del legendario portero.