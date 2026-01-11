Horripilante, Thom Haye recibió amenazas de muerte después del partido Persib vs Persija

VIVA – Jugador persib bandung, Thomas Haye admitió que recibió amenazas de muerte tras la victoria sobre persia Yakarta en el partido de seguimiento de la Superliga 2025/2026.

Lea también: Bojan Hodak dijo sobre la celebración helada masculina de Beckham



Persib ganó con un marcador de 1-0 en el partido que tuvo lugar en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, el domingo 11 de enero de 2026. El gol de la victoria de Persib lo marcó Beckham Putra en el quinto minuto.

Después del partido, Haye compartió su experiencia de vivir uno de los partidos más calientes del fútbol indonesio. Este exjugador del Heerenven admitió haber recibido amenazas de muerte.

Lea también: Clasificación de la Superliga: ¡Pico ‘drenaje’! Persib gana la mitad de temporada tras sumergirse en Persija



«Realmente creo que el fútbol indonesio tiene potencial. El espíritu y la atmósfera son especiales. Es una pena que muchos partidos se vean eclipsados ​​por comportamientos irrespetuosos y faltas innecesarias. Es muy triste ver a los jugadores contribuir a esto y destruir la calidad del juego», escribió Haye.

«Lo loco es que, cuando hablas de esto, simplemente quieren pelear más. Puedo aceptar muchas cosas como profesional».

Lea también: El partido Persib vs Persija se detiene mucho, Mauricio Souza critica solo 4 minutos de prórroga



«Pero me gustaría pedir respetuosamente a las personas que envían amenazas de muerte y mensajes horribles a mi familia que dejen de hacerlo», subrayó Haye.

Haye destacó que el fútbol no debe exceder los límites humanos. La rivalidad, por feroz que sea, nunca justifica las amenazas o la violencia. También invitó a todos los elementos del fútbol nacional (jugadores, aficionados y partes interesadas) a trabajar juntos para crear un entorno más saludable.

«El fútbol nunca debería haber llegado tan lejos. Construyamos juntos un mejor entorno futbolístico, para los jugadores, para los aficionados y para el futuro del fútbol indonesio», concluyó.