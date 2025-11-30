Horripilante, el Bali United destruye el récord de imbatibilidad del Borneo FC

VIVA – Un paso poderoso Borneo FC finalmente se detuvo. Se rompió la racha de 11 victorias consecutivas de Pesut Etam Bali Unido tras caer 0-1 en la semana 14 Superliga 2025/2026 en el Estadio Segiri de Samarinda, domingo 30 de noviembre de 2025

Desde el inicio el duelo estuvo reñido. Borneo, que parecía dominante, tuvo dificultades para desmantelar la estrecha defensa del Bali United. El equipo visitante optó por jugar con más paciencia y esperar en su propia área. Ricky Fajrin y sus amigos no dejaron espacio significativo para la línea de ataque del anfitrión.

La estrategia funcionó eficazmente. Mariano Peralta se sintió frustrado, mientras que las ocasiones de Borneo a través de Douglas Coutinho en el minuto 26 y Juan Villa unos minutos más tarde aún no dieron resultado.

Al iniciar la segunda mitad, el público de Segiri guardó silencio. Bali United robó con éxito un gol en el minuto 54. A partir de un disparo de Boris Kopitovic que fue empujado por Nadeo Argawinata, el balón salvaje fue inmediatamente golpeado por Kadek Agung con un cabezazo a portería vacía. El marcador cambió 0-1 para Serdadu Tridatu.

Borneo intentó responder rápidamente. Coutinho estuvo a punto de empatar en el minuto 59, pero su disparo a corta distancia salió ligeramente desviado.

Pesut Etam siguió presionando tras presión, pero Peralta y Coutinho aún no pudieron vencer a Mike Hauptmeijer, que jugó de manera brillante.

Hasta que terminó el partido, el marcador 1-0 para Bali United no cambió. Esta derrota no sólo frenó la racha ganadora del Borneo FC, sino que también sirvió como un duro golpe para un equipo que estaba en llamas.