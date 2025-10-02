Yakarta, Viva – Dee Company inició oficialmente la etapa de cine de Indonesia. Acaban de realizar la última proyección de la película de la película titulada Puente shiratal Mustaqim El miércoles 1 de octubre de 2025, en Epicentrum XXI, Kuningan, South Yakarta. Esta épica película de genes de drama de terror está lista para saludar a la audiencia simultáneamente en todos los teatros indonesios a partir del 9 de octubre de 2025.

El director Bounty Umbata y el productor Dheeraj Kalwani presenta un espectáculo que está lejos de la historia de fantasmas habitual. Shiratal Mustaqim Bridge presenta valientemente historias sobre la justicia de Dios para las acciones humanas, especialmente destacando el corruptor El de su vida ganó riqueza al confiscar los derechos públicos. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

El equipo de producción está trabajando en una magnífica visualización de CGI (imágenes generadas por computadora) durante un año completo. Describieron el terrible viaje de los corruptores en Padang Mahsyar, que tuvo que perseguir el puente Shiratal Mustaqim con llamas del infierno que acechan desde abajo.

«Esto no es solo un horror sobre los fantasmas, sino el horror sobre la justicia. En el mundo, los corruptores pueden esconderse detrás de posiciones, pero en el más allá no hay lobby, no hay compromiso. Todos los pecados estarán abiertos», dijo Dheeraj Kalwani, el productor de la película.

El evento de detección vivió cada vez más con la presencia de Angelina Sondakh, una ex convicción de un caso de corrupción. Su presencia claramente dio una nueva dimensión y enriquecedoras discusiones públicas que surgieron después de la proyección de esta película.

Angelina Sondakh expresó sus esperanzas de que esta película se convirtiera en una bofetada para muchas fiestas.

«Esta película debería abrir los ojos del corazón, no solo para los funcionarios, sino también para la comunidad en general. La corrupción puede dar placer temporal, pero al final se convertirá en nosotros. Esperemos que este mensaje de la película pueda llegar a todos los rincones del país», dijo Angelina Sondakh.

Las filas de jugadores y equipos creativos también están presentes para compartir sus experiencias mientras disparan. Imelda Therrine, uno de los principales actores, afirmó sentir un gran desafío desde que leyó el guión inicial.

«Tengo curiosidad sobre cómo imaginar la vida futura y visualizarla para la audiencia. El guión es muy interesante, me entusiasma el papel», dijo Imelda.

En línea con Imelda, Agus Kuncoro, que interpreta a un funcionario corrupto, destaca los peligros del poder.

«La referencia es muy, porque el poder es peligroso y fácil de hacer que las personas sean tentadas. En los tribunales del mundo, todo puede verse bien, pero el en adelante es diferente», explicó Agus.

Además de Imelda Therrine y Agus Kuncoro, la película también presenta actores talentosos como Raihan Khan, Mike Lucock, Rory Ashari y Eduward Manalu. El puente Shiratal Mustaqim no solo promete tensión horror, sino que también presenta una profunda reflexión moral sobre los peligros latentes de la corrupción que sigue siendo un enemigo de la nación.

Shiratal Mustaqim Bridge Film que se emitirá simultáneamente en todos los teatros indonesios a partir del 9 de octubre de 2025.