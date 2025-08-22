¡Horrificado! Segundos del avión de combate F/A-18D Hornet Malasia explotó en el aire

Pahang, VIVA – Un video muestra un terrible incidente que le damos avión de combate F/A-18D Hornet propiedad de la Royal Air Force Malasia (RMAF) Viral en las redes sociales.

El avión realizado por Boeing explotar Poco después de despegar del aeropuerto Sultan Ahmad Shah, Kuantan, Pahang, el jueves 21 de agosto de 2025 por la noche.

En la grabación subida por la cuenta x @TheInformant_XEl avión disparó rápidamente en la pista. El pequeño incendio había salido de la parte posterior del avión antes de que finalmente el motor explotara solo unos segundos después de despegar.

No hace mucho, el avión de combate de los años 18 del escuadrón estaba envuelto en una gran bola de fuego hasta que finalmente cayó en el área alrededor de la base de aire. Una explosión dura también causó una bocanada de humo negro que se alzaba en el cielo nocturno.

Testimonio de testigos

Un testigo que estaba en un restaurante cerca de la escena describió el incidente muy rápidamente.

«Vi un pequeño fuego detrás del avión mientras conducía en la pista. Entonces, de repente, hubo una gran explosión, su voz era como un cohete o un misil», dijo, citado del viernes 22 de agosto de 2025.

Aunque este evento se ve terrible, los dos equipos lograron salvarse con asientos Lontar. Ambos fueron trasladados de inmediato al Hospital Tengku Afzan para obtener un examen médico.

Declaración RMAF

A través de su cuenta X oficial, el ejército aéreo de Malasia confirmó el accidente. «Queremos contarle sobre un accidente que involucra el avión Hornet F/A-18D al 21.05, 21 de agosto, en el aeropuerto Sultan Ahmad Shah, Kuantan», escribió Tudm.

Militar de Malasia afirmó que su enfoque principal era la seguridad de la tripulación de aviones. Al mismo tiempo, se estaban llevando a cabo investigaciones para descubrir la causa exacta del accidente que casi reclamó las muertes.

F/A-18D Hornet, RMAF y 1997

F/A-18D Hornet ha sido una parte importante de la flota TUDM desde 1997. Malasia actualmente todavía opera ocho unidades de los dos escaños. Este avión tiene una habilidad de rol múltiple, que va desde defensa aérea, ataques terrestres, hasta misiones de reconocimiento.

A pesar de que son más de dos décadas, este avión de combate sigue siendo uno de los troncos de las fuerzas aéreas de Malasia, junto con Sukhoi Su-30mkm hechas en Rusia. Este último incidente sin duda será una nota importante para Tumm para garantizar la preparación de la flota de combate que cada vez más envejece.