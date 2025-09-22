Horrificado, Persib Bandung Permalukan Arema FC con 10 jugadores en Kanjuruhan

Malang, Viva – Arema fc rostro Perseguidor Bandung en continuación Súper liga En el estadio Kanjempuan, Regencia de Malang, lunes 22 de septiembre de 2025.

Maung Bandung ganó 2-1. De hecho, Persib jugó con 10 personas y se quedó atrás primero.

Arema logró sobresalir primero en el minuto 12. El cebo de Dalberto fue completado con un encabezado por Matheus Blade.

Persib está tratando de igualar. Sin embargo, los esfuerzos realizados por Thom Haye y sus amigos siempre no lograron romper el objetivo de Singo Edan.

El esfuerzo fue hecho por Ramon Tanque en el minuto 31. Su dura patada todavía estaba bloqueada por los jugadores de Arema.



Los jugadores de Arema FC celebran los objetivos de Mathias Blade Foto : Instagram @aremafofficial

Antes del medio tiempo, Persib nuevamente atacó. Encabezado de El pueblo de Barros Todavía flotando por encima del objetivo de anfitrión.

Persib finalmente logró igualar en el minuto 58. Uilliam Barros rompió con éxito el objetivo de Arema FC utilizando la asistencia de Andrew Jung.

El desastre de Persib llegó en 63 minutos. Maung Bandung tocó con 10 jugadores después de que Frans Putros fue recompensado con una carta roja.

Increíble, Persib logró avanzar con 10 jugadores. Federico Barba anotó el gol ganador de Persib en los 90+4 minutos.

Estos resultados hacen que Persib suba a la cuarta posición con 10 puntos de 5 partidos. Mientras que Arema en la posición 8 con 8 puntos de 6 partidos.

Composición del jugador

Arema fc: Adi Satry, (GK), amigo Faardi (GK), Luiz Castag, Odivan de Koerich, Yan Motta, STRANT disparó, Sets Setia, Belo, Belo, Puleyo, Moccite ​​Moccin.

Persib Bandung:: Aquellos que advieren el athal (K, Elis, CPM, Carms, Prep y Medha, Preparación.