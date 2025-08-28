¡Horrificado! Ojol fue asesinado por Barracuda Brimob durante la demostración de DPR Ricuh, otra crítica

Yakarta, Viva – Demostraciones para colorear de la tragedia en el DPR, hoy. Dos conductores Ojek en línea (ojol) se dice que es una víctima después del auto barracuda poseído por Brote Corre sobre ellos durante los disturbios en el área de Pejompongan, Central Yakarta.

El presidente del Presidio Nacional de la Coalición OJOL, Andi Kristianto, reveló a las dos víctimas llamadas Affan Kurniawan y Moh. Umar Amirudin. El destino de los dos es muy desgarrador. Se dice que Affan murió, mientras Umar todavía está luchando entre la vida y la muerte en el hospital.

«Sí, en nombre de Affan murió, la víctima fue aplastada», dijo, el jueves 28 de agosto de 2025.

Según él, el cuerpo de Affan ahora estaba enterrado en RSCM, Senen, Central Yakarta. Mientras UMAR está en estado crítico debido a lesiones graves experimentadas. Andi no pudo resistir la ira. La Coalición Nacional de Ojol, dijo, exigiría una responsabilidad total de la policía.

«Condenó fuertemente las acciones de seguridad tomadas por la Policía Nacional el jueves 28 de agosto de 2025, lo que resultó en la muerte de algunos de nuestros socios en línea de taxistas de motocicletas. Exigimos que los eventos de hoy sean investigados a fondo», dijo.

Previamente informado, se dice que Viral en las redes sociales de las redes sociales Motorcycle Taxi Taxi triturado Por Barracuda Brimob.

Uno de ellos fue publicado por la cuenta X @Nchupakabr50581. El hombre en la chaqueta de Ojol fue aplastado durante la manifestación en el parlamento indonesio que condujo al caos. Todavía no se sabe si el destino del hombre murió o no.

«Ojol fue golpeado por un automóvil Brimob», como se cita de la cuenta, jueves 28 de agosto de 2025.

Según el video recibido, el incidente comenzó cuando el automóvil táctico quería dispersar las masas caóticas y chocarse con las autoridades. El auto dividió la masa de la masa para dispersarlos.

Fue entonces cuando había un hombre en la chaqueta de Ojol golpeado. El auto se detuvo por un momento. Sin embargo, entonces el hombre parecía ser aplastado. Al ver esto, las masas que inicialmente se escaparon tenían miedo de ser perseguidos en lugar de perseguir el automóvil y dañarlo.