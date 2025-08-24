¡Horrificado! Los informes del MIT dicen que la IA puede eliminar millones de empleos

Yakarta, Viva – Inteligencia artificial (AI) Sigue siendo un tema candente para ser discutido, especialmente sobre su impacto en el mundo del trabajo. Si en el pasado muchos se preocuparan de que AI reemplazara inmediatamente a los humanos en varias profesiones, ahora el hecho es un poco diferente.

Según el último informe CONEstado de IA en el negocio 2025, AI no se ha hecho cargo completamente trabajar trabajadores locales. Por el contrario, esta tecnología reemplaza más trabajo de subcontratación o trabajo independiente.

Este fenómeno muestra que el uso de IA brinda eficiencia para compañíaPero al mismo tiempo, creando nuevos desafíos en el sector laboral mundial. En medio de un estricto mercado laboral, muchos trabajadores estadounidenses comenzaron a preocuparse por el potencial de la ocurrencia de «Bemo de sangre blanca-aclaral» o grandes oleadas de desempleo para los trabajadores de oficinas.

Aunque el impacto actualmente no es significativo, la investigación del MIT confirma que permanece el riesgo a largo plazo y puede ser mucho mayor de lo que se imagina. La siguiente es información completa como se resume del informe de Axios, domingo 24 de agosto de 2025.

AI más turnos de subcontratación de trabajos de subcontratación

Aditya Challapally, una colaboradora de investigación en el MIT, explicó que el trabajo más afectado es precisamente lo que se ha considerado una prioridad de baja o es condenado. En otras palabras, en lugar de reducir el número de empleados internos, las empresas prefieren reemplazar los contratos de BPO (outsourcing de procesos comerciales) y agencias externas con tecnología de IA.

En número, MIT descubrió que alrededor del 3% del trabajo de IA podría reemplazarse a corto plazo, pero a la larga el riesgo podría alcanzar el 27%. Esta cifra es ciertamente sorprendente, especialmente si ve cómo la industria de la tecnología y los medios como el sector más rápido adopta la IA.

Más del 80% del ejecutivo en ambos sectores estima que reducirá el número de reclutamiento en los próximos dos años porque depende cada vez más de la IA.

La rentabilidad es la razón principal

Para las empresas, la decisión de cambiar a la IA es impulsada principalmente por la eficiencia de rentabilidad. La investigación del MIT muestra que la automatización de back-office proporciona grandes ahorros, con el potencial de reducir los costos de BPO a $ 2 millones a $ 10 millones. Una compañía incluso logró ahorrar $ 8 millones por año solo invirtiendo $ 8,000 en una herramienta de IA.

Pero curiosamente, aunque la automatización de back-office ha demostrado ser más eficiente, alrededor del 50% del presupuesto de IA en realidad fluye a los campos de ventas y marketing. Esto muestra que muchas compañías todavía están experimentando para usar IA en el frente, a pesar de que el impacto es difícil de medir directamente.

Expectativas y riesgos para los inversores

Para los inversores, esta tendencia ofrece dos lados de una moneda. Por un lado, se ha demostrado que el uso de IA fomenta la productividad y reduce los costos operativos sin la necesidad de causar despidos masivos. Pero, por otro lado, existe un gran riesgo porque se informa que el 95% de las organizaciones que invierten en IA generativa no han sentido un retorno del capital en absoluto.

Aun así, MIT señaló que la compañía todavía experimentó un aumento significativo en la productividad. Si esta rentabilidad puede continuar sin sacrificar el trabajo de parto en grandes cantidades, los inversores pueden disfrutar del escenario de «Ricitos de oro» o un crecimiento de ganancias sostenibles sin una carga social debido al desempleo masivo.

Este informe del MIT abre sus ojos de que AI no necesariamente reemplaza a todos los tipos de trabajo humano. El impacto inicial se sintió en realidad en el sector de outsourcing y el trabajo de baja prioridad. Sin embargo, el riesgo a largo plazo sigue siendo grande, especialmente para el 27% del trabajo potencial perdido debido a la automatización.