¡Horrificado! La puerta de peaje de pejpongan se quema, las masas sobreviven en el DPR a la policía del metro

Yakarta, Viva – Puerta de peaje PejponganoTanah Abang, centro de Yakarta, hornear masa manifestantes frente al edificio RPD/ MPR RI, viernes 29 de agosto de 2025, noche.

En cuanto a los que se queman en la dirección de Cawang. El flujo de tráfico en la carretera de peaje en la ciudad se ve tranquilo. Las masas aún sobreviven en varios puntos. Frente al edificio DPR/ MPR RI, en el frente, la sede de la policía regional de Metro Jaya, también en Kwitang.

Las masas todavía están atacando a la policía que lleva a cabo la seguridad y Molotov. La policía continuó tratando de dispersarse con gases lacrimógenos disparados.

Ser conocido manifestación Esto fue llevado a cabo por el conductor de OJOL llamado Affan Kurniawan, asesinado por ser golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos.

Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados. Todavía se están examinando intensamente porque están en el mortal rantis. La séptima identidad es Kompol Cosmas Kaju Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

