¡Horrificado! La moto estaba temblando y luego murió por un camión en Pasar Minggu

Yakarta, Viva – Un accidente mortal ocurrió nuevamente en la capital. Una moto de 22 años Delicado Al instante triturado camión En Jalan Warung Jati Barat, Pasar Minggu, South Yakarta, sábado por la mañana, 6 de septiembre de 2025.

El trágico incidente tuvo lugar alrededor de las 07.30 WIB. VíctimaEstados Unidos, cuando conducía de sur a norte sobre Jalan Warung Jati Barat. Sin embargo, Nahas sucedió cuando la moto que conducía estaba temblando frente a la vivienda de Buncit Raya Permai.

«La víctima no tuvo cuidado, por lo que se estrelló y se estrelló contra el lado izquierdo del camión Mitsubishi conducido por RAI (27)», dijo el jefe de la Dirección de Desarrollo y Aplicación de la Ley de la Dirección de Tráfico de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado Senior de Policía Ajunto Ruslani, sábado 6 de septiembre, 2025.

El impacto duro hizo que la víctima se estrellara contra el asfalto. Antes de que pudiera levantarse, su cuerpo inmediatamente aplastado por el neumático trasero del camión. Estados Unidos murió en el lugar con heridas graves en la cabeza y la mano.

La policía inmediatamente se movió para hacer la escena del crimen (escena del crimen) y asegurar los dos vehículos involucrados. Se ha asegurado pruebas, mientras que el cuerpo de la víctima fue evacuado al hospital más cercano.

«La sospecha temporal de la causa del accidente aún está en proceso de investigación», dijo Ojo.