¡Horrificado! La familia de Arya Daru puede terror flores frangipani hasta que la tumba del difunto fue dañada

Yakarta, Viva – La ley de la familia del fallecido Arya Daru Pangayunan, Nicholay Aprilindo, informó a la Comisión de la Cámara de Representantes XIII de varios terror experimentado por la familia de la víctima después de la muerte diplomático Young Ministerio de Asuntos Exteriores, comenzando desde un sobre misterioso, tumba Lo cual fue dañado, a una pizca de flores en la tumba.

Dijo que el primer terror ocurrió el 9 de julio de 2025 o el día después del funeral del difunto.

«Había un hombre misterioso que vino a traer un sobre marrón al difunto. Cuando se abrió, el contenido era de Cork en forma de frangipani, corazón y estrellas», dijo Nicholay en una reunión pública de la Cámara de la Comisión de Representantes XIII en el área del Parlamento, Jakarta, el martes.



La joven sala diplomática de Kemenlu Arya Daru fue encontrada muerta en la policía Foto : Muelle. Policía del Metro Central de Yakarta

Explicó que el sobre fue entregado a la policía junto con Kompolnas, pero hasta ahora nunca ha habido una investigación adicional sobre el origen o el significado del objeto.

El siguiente terror ocurrió el 27 de julio cuando la tumba del fallecido resultó dañada.

«Luego, el 16 de septiembre, la tumba se roció nuevamente con rosas rojas en forma de líneas de cabeza a pie. Esto sorprendió a la familia», dijo.

El abogado evaluó que la serie de terror experimentado por la familia agregó un gran signo de interrogación detrás de la muerte del difunto.

«¿Por qué la familia debería ser aterrorizada de tal manera, mientras que este caso desde el comienzo del Difram en suicidio?» dijo Nikolai.

El padre del fallecido, Subaryono, también transmitió su ansiedad directamente frente a los miembros del Consejo.

«Como padres, no sabemos dónde buscar claridad. La explicación que hasta ahora no nos ha calmado», dijo con voz temblorosa.

Subaryono dijo que la familia trató de buscar asistencia a través de asesores legales para que los eventos que sucedieron a sus hijos pudieran revelarse por completo.

Dijo que la familia apreciaba los esfuerzos de quienes exploraron este caso, pero lamentó que no hubiera una claridad definitiva por el caso de la muerte de su hijo.

«Esperamos que este caso pueda explicarse lo más brillante posible», dijo al presidente de la reunión de la Comisión XIII.



Kosh Diplomat Young Ministerio de Asuntos Exteriores Arya Daru fue encontrado muerto en una cinta durante la escena del crimen Foto : Muelle. Policía del Metro Central de Yakarta

En la reunión, la esposa del difunto Meta Ayu Puspitantri estuvo presente con el abogado, el padre y la familia.

El DPR también invitó al subdirector de LPSK Susilaningtias, presidente de la Comisión Nacional de Mujeres Maria Ulfah Anshor, así como al Ministerio de Funcionarios de Derechos Humanos. (Hormiga)