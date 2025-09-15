¡Horrificado! Kopda Tni se convirtió en intermediario para el secuestro del banco, el motivo le hizo batir la cabeza

Yakarta, Viva – Caso secuestro Sadística que mató al jefe de una subcarrilla de uno de los bancos estatales en Cempaka Putih, llamado Mohamad Ilham Pradipta (37), continuó revelando.

Soldado TNI Las iniciales FH con el rango de Cabo Two (Kopda) que se convirtieron en el último sospechoso estaban decididos a ir al secuestro de la acción porque estaba tentado por el dinero. Esto fue revelado por el jefe del Centro de Información de TNI, General de Brigada (MAR) Freddy Ardianzah.

«Según los resultados del examen provisional, el motivo fue porque recibió una suma de dinero», dijo, el lunes 15 de septiembre de 2025.

TNI Jefe de Tni Brigadier General (MAR) Freddy Ardianzah celebró una conferencia de prensa

Kopda FH resultó actuar como intermediario. Estaba a cargo de encontrar personas que pudieran llevar a cabo acciones de recogida forzadas a la víctima. Aun así, la identidad del dinero y el nominal no se ha revelado.

«Después de que la investigación se complete y declare completa, el caso pronto se presentará al tribunal militar para ser procesado de acuerdo con la ley aplicable», dijo.

Anteriormente informó, la Policía Militar de Kodam Jaya finalmente estableció a un soldado activo, Kopda FH, como sospechoso en el caso de secuestro que condujo a asesinato Jefe de Sub -Branch Salah Stru Bank Bumn en Cempaka Putih, llamado Mohamad Ilham Pradipta (37),

El comandante de la policía militar de Kodam Jaya, el coronel de la CPM, Donny Agus Priyanto, reveló que la determinación del sospechoso se llevó a cabo después de una serie de exámenes intensivos de FH.

«Los presuntos perpetradores con las iniciales Kopda FH han sido detenidos y nombrados como sospechosos», dijo Donny a los periodistas el viernes 12 de septiembre de 2025.

Para tener en cuenta, Mohamad Ilham Pradipta supuestamente fue asesinado. Antes de ser encontrado sin vida, la víctima fue presuntamente secuestrada primero.

Esto se reveló de las grabaciones de cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

La policía regional de Metro Jaya hasta ahora arrestó a 15 personas que supuestamente estaban involucradas en la acción atroz. Uno de ellos es el nombre del empresario de tutoría en línea, Dwi Hartono. En este caso, Dwi Hartono es un actor intelectual.